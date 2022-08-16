В приложении «Дія» стартует бета-тест документов на английском и услуги шеринга авто. Как принять участие?

В приложении государственных услуг «Дія» скоро начнется тестирование англоязычной версии документов и шеринга авто. Все желающие могут поучаствовать в бета-тестировании новых возможностей, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

На майском пресс-брифинге International Diia Summit в Давосе Минцифра сообщила, что приложением «Дія» пользуются более 17,3 млн украинцев — против 14 млн, которые были в начале февраля 2022 года. И международное признание приложения «Дія» является одним из приоритетных направлений работы — месяц назад министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал подготовку к запуску бета-тестирования документов на английском. И вот сейчас команда фактически переходит на этот этап — принять участие можно по этой ссылке.

Три цифровых документа на английском

Вскоре загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт в «Дія» будут показываться латиницей — в мае сообщалось, что цифровые документы в «Дія» готовятся признать Польша, Молдова и еще несколько стран. Основные цели бета-теста — проверка корректности показа документов на английском и правильности заполнения всех полей.

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Для участия в бета-тесте нужно иметь в «Дія» один из документов: загранпаспорт, водительское удостоверение или техпаспорт. Важно, чтобы в бета-тесте также приняли участие украинцы, которые сейчас находятся за границей, отмечают в Минцифре.

Возврат функции шеринга техпаспорта (услуга Пользователь)

Услугу шеринга авто презентовали во время Diia Summit в феврале. Эта услуга позволяет передавать право на вождение авто другим людям. Ранее назначить надлежащего пользователя Надлежащий пользователь — это физическое лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством можно было офлайн в сервисном центре МВД или же в кабинете водителя. Услуга ряда авто стала недоступна вместе с другими после полномасштабного вторжения россии, когда государственные реестры временно отключили, чтобы защитить данные украинцев. Сейчас реестры снова работают и Минцифры хочет восстановить услугу шеринга авто в «Дія», поскольку сейчас эта услуга особенно актуальна (многие украинцы с начала полномасштабного вторжения брали авто родных или знакомых, чтобы выехать в более безопасные места). Но нужно еще раз протестировать услугу шеринга, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Принять участие в бета-тесте должны два человека — владелец авто и водитель, желающий стать должным пользователем.

Для участия в бета-тесте шеринга авто нужно иметь:

паспорт в «Дія» — заграничный или ID-карта;

для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь;

для надлежащего пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории.