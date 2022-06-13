В приложении «Дия» теперь можно подать декларацию плательщика единого налога в 2% и уплатить его. Как это сделать?

В приложении государственных услуг «Дия» теперь можно подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале разработчики, а министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров опубликовал видео с инструкцией.

Новая услуга, которая уже доступна в приложении, позволяет подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет, в несколько кликов. Его плательщиками могут быть ФОП-упрощенцы 3-й группы, подавшие заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%.

Процесс максимально автоматизирован — пользователю нужно указать сумму доходов в соответствующей графе в приложении «Дия», а размер налога рассчитывается автоматически. Заполнение и подача декларации займет не больше 1 минуты, уверяет Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как подать декларацию плательщика единого налога 2% в «Дия»

В приложении выберите меню Услуги/Налоги ФОП/Декларация плательщика единого налога 2%

Подтвердите период, за который вы хотите оплатить, и введите сумму поступлений

Заполните контактные данные и проверьте заявление

Подпишите документ с помощью электронной подписи «Дия.Подпись» и нажмите Отправить.

После этого декларация подается в налоговую службу, а вся отчетность остается доступной в смартфоне.

Видеоинструкция

На время военного положения государство ввело специальный режим налогообложения 2% вместо привычного 5%. Система доступна для ФОП-упрощенцев 3-й группы, подавших заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%. Это предприниматели, которые занимаются разными видами деятельности: предоставлением информационных услуг, производством, перевозками и т.д. Подать декларацию ФОПам, перешедшим на ставку 2%, нужно до 20 числа каждого месяца за предыдущий.