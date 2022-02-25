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«Повернись живим»: кошти «єПідтримки» можна витратити на допомогу українській армії

«Повернись живим»: кошти «єПідтримки» можна витратити на допомогу українській армії

«Повернись живим»: кошти «єПідтримки» можна витратити на допомогу українській армії

Якщо ви ще не витратили свою «ковідну» тисячу, то є дуже хороша можливість допомогти армії, яка наразі захищає нас від російських окупантів. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці «єПідтримки».

Зробити це можна в кілька кліків.

  • Перейдіть у Portmone за посиланням.
  • Введіть суму, яку хочете внести на підтримку військових.
  • Сплатіть карткою єПідтримка. Переказ без комісії.

«У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ».

Мінцифра

Внески українців на потреби армії б’ють рекорди — ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд «Повернись живим». За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!

Також переказати кошти можна через «єПідтримку», якщо у вас є картка monobank, «ПриватБанку» чи Альфа-Банку. В уряді сподіваються, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.

Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом!


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