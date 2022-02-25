«Повернись живим»: кошти «єПідтримки» можна витратити на допомогу українській армії
Якщо ви ще не витратили свою «ковідну» тисячу, то є дуже хороша можливість допомогти армії, яка наразі захищає нас від російських окупантів. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці «єПідтримки».
Зробити це можна в кілька кліків.
- Перейдіть у Portmone за посиланням.
- Введіть суму, яку хочете внести на підтримку військових.
- Сплатіть карткою єПідтримка. Переказ без комісії.
«У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ».
Мінцифра
Внески українців на потреби армії б’ють рекорди — ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд «Повернись живим». За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!
Також переказати кошти можна через «єПідтримку», якщо у вас є картка monobank, «ПриватБанку» чи Альфа-Банку. В уряді сподіваються, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.
Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом!