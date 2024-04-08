Японская компания Rakuten (владелец Viber) отчиталась о противодействии телефонным мошенникам и спамерам в Украине за 2022-2023 годы.

Мошенников в Viber стало меньше. По крайней мере, так говорят в Rakuten

В прошлом году Rakuten Viber заблокировал в Украине 37 тыс. аккаунтов телефонных мошенников и спамеров — втрое меньше, чем в 2022, когда было заблокировано 130 тыс. учетных записей. За весь 2023 год около 60 тысяч пользователей сообщили о телефонном спаме или мошенничестве — почти в пять раз меньше, чем в 2022 году. В то же времяОколо 450 000 украинцев в течение 2023 года получили звонки от спамеров или мошенников — в 2022-м таких было зафиксировано в 3,6 раза больше.

Rakuten Viber прямо связывает уменьшение активности мошенников на платформе с постоянным совершенствованием внутренних инструментов для поведенческой оценки и ИИ. В частности, Rakuten отдельно упоминает систему антиспама Viber — механизм распознает (на основе различных факторов, в частности поведенческих) и блокирует мошеннические учетные записи. Прошлой осенью на Android появилась «Идентификация абонентов» Идентификация абонентов» — своеобразный индикатор спама. Функция безопасности опирается на тот же поведенческий анализ и предупреждает, когда с неизвестного номера звонит вероятный спамер/мошенник.

Попутно Rakuten Viber напоминает, что все чаты и личные звонки пользователей мессенджера компании зашифрованы сквозным шифрованием (привет Telegram)Все доступные функции приватности и безопасности в Rakuten Viber собраны в меню Параметры -> Конфиденциальность.

В недавнем опросе Rakuten Viber сообщалчто сейчас 56% украинцев не берут трубку, когда звонят неизвестные номера.

Насколько эффективно Rakuten Viber блокирует мошенников/спамеров (опрос ITC.ua)

Давайте проведем быстрый опрос — действительно ли Rakuten Viber так эффективно противодействует мошенникам и спамерам?

Ситуація з шахраями/спамерами в Rakuten Viber Стало краще

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