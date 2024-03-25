Звонки только для своих: 56% украинцев не берут трубку, когда звонят неизвестные номера

Согласно опросу Rakuten Viber, 56% опрошенных украинцев скептически настроены к незнакомым номерам — 29% вообще не отвечают на сторонние звонки, тогда как 27% могут взять трубку, если ожидают звонка (от курьера, магазина и т.д.).
Абсолютное большинство респондентов (67%) не перезвонят, если увидят пропущенный звонок со стороннего номера, около четверти проверят контакт (14% пользуются для этого специальными программами, еще 9% ищут в интернете и мессенджерах) и только 10% сразу перезвонят.
На вопрос «Отвечаете ли вы на звонки с незнакомых номеров» ответы распределились следующим образом:
- Да — 44%;
- Нет — 29%;
- Только если ожидаю звонка с незнакомого номера (курьер, магазин и т.д.) — 27%.
На вопрос «У вас пропущенный с незнакомого номера. Ваши действия?» респонденты ответили так:
- Ничего не сделаю и не перезвоню — 67%;
- Воспользуюсь специальными программами для проверки номеров — 14%;
- Сразу перезвоню — 10%;
- Сперва поищу в интернете и мессенджерах, кто это — 9%.
Опрос проводился онлайн и анонимно среди 70 тысяч пользователей Viber. Ключевая возрастная группа — 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.
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