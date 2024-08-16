В прошлом году в Украине фиксировали рекордное количество ДТП с электросамокатами — часто водители были выпившими

За последние 5 лет в судах рассматривали около 130 дел о ДТП с участием электросамокатов — 34% от общего количества пришлись на 2023 год, согласно данным Опендатабот.

По состоянию на август 2024 года в судебном реестре «Бабуся» зафиксировано около 111 административных и 22 уголовных дела в связи с ДТП с участием самокатчиков.

За первые 6 месяцев текущего года открыто 16 административных и 3 уголовных дела из-за ДТП с электросамокатами — больше, чем за весь 2021 год.

Среди случаев, когда в ДТП виноват именно водитель электросамоката, самые частые — наезд на пешехода или повреждение имущества (в таких делах водители отбывались штрафом от 340 до 850 грн).

Вместе с тем растет количество дел о ДТП, в которых водители электросамокатов были пьяными. В одном из случаев, у водителя, который сбил на тротуаре женщину, обнаружили в крови 0,9 промилле алкоголя (примерно как после употребления 250 мл водки). Его оштрафовали на 17 000 грн и лишили водительских прав.

Впрочем, последнее наказание возможно не всегда, поскольку самокатчики могут не иметь водительского удостоверения и не знать ПДД. В сервисах Bolt и Jet, к примеру, говорят, что не требуют наличия удостоверения от водителя, основное требование — чтобы он был совершеннолетним.

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В обеих компаниях отметили, что все поездки застрахованы на случай ущерба жизни или имуществу третьих лиц. Однако, если в ДТП попал несовершеннолетний, который добавил себе лет при регистрации, последствия аварии в основном не покрываются.

«Сейчас очень важно именно на законодательном уровне разработать четкие и понятные правила дорожного движения для электросамокатов и ответственность за их нарушение. Мы не отслеживаем в целом все инциденты с электросамокатами, но следим за страховыми случаями — в этом году это менее 0,001% от всех поездок», — говорит Антон Милка, руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине.

Напомним, что в прошлом году водителей электросамокатов признали полноценными участниками дорожного движения, однако специальных правил для них до сих пор не утвердили. Среди главных требований — движение по правой части дороги, использование шлемов и светоотражающих элементов, а также запрет проезда по пешеходным дорожкам и тротуарам.