В результате аварии с участием самоуправляемого автомобиля Ford два человека попали в больницу

Самоуправляемый автомобиль стартапа Argo AI, поддержку которому оказывает автопроизводитель Ford, попал в аварию в Питсбурге.В результате инцидента двух человек пришлось отправить в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала человеческая ошибка.

Пресс-секретарь Департамента общественной безопасности Питтсбурга Алисия Джордж сказала о подробностях аварии, которая произошла примерно в 10 утра на пересечении улиц 16th и Progress. По её словам, судя по всему, грузовой автомобиль выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и ударил в правый борт самоуправляемый автомобиль, в котором находилось 4 человека. В результате столкновения двое пассажиров получили ранения и в стабильном состоянии были отправлены в ближайшую больницу. Место аварии находится примерно в 1,6 км от гаража Argo AI. Пока что никому никакие обвинения не выдвинуты, так как расследование всё ещё продолжается.

Компания Ford, которая обеспечивает и медиа поддержку стартапу Argo AI, заявила, что она осведомлена об инциденте с участием тестового автомобиля. Но пока что нечем поделиться с журналистами и общественностью, так как продолжается сбор информации. При этом не сообщается, был ли автомобиль на момент аварии в режиме автономного управления. Тем не менее, Argo AI приостановила все тестовые испытания до окончания расследования.

Добавим, это не первый случай аварии с участием самоуправляемого автомобиля в Питсбурге. В сентябре 2017 года в аварию попал автономный автомобиль Uber. По заверениям компании, системы автомобиля не были виновны в инциденте.

Стартап Argo AI был основан специалистами, ранее занимавшимися разработкой самоуправляемых автомобилей в компаниях Google и Uber. К тестированию своих разработок на дорогах Питсбурга стартап приступил в начале 2017 года после получения финансирования от Ford в сумме $1 млрд сроком на 10 лет. Стартап работает над тем, чтобы помочь компании Ford реализовать свои планы по выпуску полностью самоуправляемого автомобиля без руля и педалей к 2021 году.

Источник: The Verge