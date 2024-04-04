В результате российского обстрела обесточен «Источник нейтронов» — ядерная подкритическая установка в Харькове

Сообщается, что сейчас установка работает на аварийных дизель-генераторах.

В результате утреннего обстрела Харькова обесточена ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов». По данным Госинспекции по ядерному регулированию, система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме: в работу запустили аварийные дизель-генераторы, а радиационная ситуация на площадке сейчас «в пределах нормы».

Исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов» работает на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт». Это управляемый ускорителем подкритический реактор, в первую очередь предназначенный для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

Еще в начале полномасштабного вторжения россии в Украину персонал перевел установку в глубокое подкритическое состояние. В марте 2022 года здание ЯПУ «Источник нейтронов обстреливали прицельно — на то время были повреждены северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки, вентиляционные каналы, вентиляционная труба основного здания, система охлаждения клистронной галереи ускорителя, корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания и обшивка основного здания. Во время дальнейшего осмотра промышленной площадки персонал обнаружил предмет, предварительно квалифицированный как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 «Смерч».

Повторно здание обстреляли 25 июня 2022 года, и в конце концов 4 апреля 2023 года во время атаки Харькова «шахедами» установка потеряла внешнее электроснабжение.

«Несмотря на то, что в рабочем состоянии установка не представляет никакой опасности, вместе с тем, если по какой-то причине произойдет физическое разрушение этой установки, то возможен выход наружу топлива, радиоактивных элементов, и это, конечно, большая проблема для окружающей среды. Собственно, картина такая же, как и на атомных станциях…», — отмечал в комментарии «Суспільному» гендиректор ННЦ «Харьковский физико-технический институт» Николай Шульга.

Напомним, в ночь на 22 марта россия осуществила самую массированную атаку на украинскую энергоинфраструктуру, среди прочего попав в ДнепроГЭС — в то же время временно оккупированная Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута. Пострадали и энергетические объекты Харькова, из-за чего без электроэнергии остались 700 тыс. абонентов — сегодняшняя, очередная атака шахедов на город, кроме временного блэкаута для «Источника нейтронов», привела к гибели четырех человек, в том числе трех работников ГСЧС, и повреждению жилых домов.