К 2022 году «ДТЭК» планирует построить еще 1 ГВт генерирующих мощностей на базе возобновляемых источников
Энергетический холдинг «ДТЭК», принадлежащий Ринату Ахметову, намерен к концу 2022 года построить новые электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, общей генерирующей мощностью 1 ГВт. Об этом сообщил директор компании Максим Тимченко.
«Мы поставили себе следующую амбициозную цель — построить еще 1 гигаватт мощностей в течение следующих трёх лет», — заявил Тимченко.
Примерно половину всех новых «зелёных» электростанций должны составить ветроэлектростанции. Еще около 400 МВт генерирующих мощностей будут солнечными электростанциями.
Напомним, буквально на днях «ДТЭК» ввёл в эксплуатацию вторую по мощности солнечную электростанцию в Европе.
Источник: hromadske