К 2022 году «ДТЭК» планирует построить еще 1 ГВт генерирующих мощностей на базе возобновляемых источников

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Энергетический холдинг «ДТЭК», принадлежащий Ринату Ахметову, намерен к концу 2022 года построить новые электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, общей генерирующей мощностью 1 ГВт. Об этом сообщил директор компании Максим Тимченко.

«Мы поставили себе следующую амбициозную цель — построить еще 1 гигаватт мощностей в течение следующих трёх лет», — заявил Тимченко.

Примерно половину всех новых «зелёных» электростанций должны составить ветроэлектростанции. Еще около 400 МВт генерирующих мощностей будут солнечными электростанциями.

Напомним, буквально на днях «ДТЭК» ввёл в эксплуатацию вторую по мощности солнечную электростанцию в Европе.

Источник: hromadske