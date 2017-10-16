В США запустили сервис подписки Porsche Passport, который позволяет за ежемесячную плату пользоваться 22 моделями немецких спорткаров, «меняя их как перчатки»

Совсем недавно мы рассказали вам об абонентском сервисе Care by Volvo, который позволяет каждые 2 года менять автомобиль на новый, а на прошлой неделе о еще более интересной программе рассказал немецкий производитель спорткаров Porsche. После уплаты ежемесячной платы сервис подписки Porsche Passport позволяет в буквальном смысле менять автомобили как перчатки — подписчикам доступно по запросу (on-demand) до 22 различных автомобилей бренда, начиная с Boxster и Cayman и заканчивая Panamera, Macan и Cayenne.

На данный момент доступно два тарифа — стартовый «Launch» стоимостью $2000 в месяц и продвинутый «Accelerate» за $3000 в месяц (напомним, что в случае с Care by Volvo абонплата составляет от $500 до $1100). В первом случае пользователь получает доступ к восьми различным моделям Porsche, включая 718 Boxster, Cayman S, Macan S, Cayenne и т.д. Более щедрые фанаты бренда смогут выбирать любую из 22-х доступных версий, включая Porsche 911 Carrera S, Panamera 4S, Macan GTS и Cayenne S E-Hybrid.

Доступ к гаражу осуществляется с помощью фирменного мобильного приложения Porsche Passport, доступного для платформ iOS и Android. В стоимость подписки входят все необходимые налоги, регистрации, страхование и обслуживание, то есть водителю будет необходимо только заправлять свой прокатный Porsche.

При подключении к программе будет необходимо пройти начальную активацию стоимостью $500, после чего в приложении можно будет выбрать время и место, куда нужно доставить автомобиль, а также запланировать обмен на следующие дни заранее. Во время пользования программой компания не ограничивает пробег автомобиля и частоту его замены на другие модели (в разумных пределах), так что при желании в будние дни можно будет возить детей в школу на Porsche 911 Carrera, а на выходные отправиться за город на Porsche Cayenne.

Программа Porsche Passport начнет действовать в Атланте (штат Джорджия) начиная с ноября 2017 года, а при удачном развитии скорее всего будет постепенно расширена на всю территорию США.

Источник: Porsche