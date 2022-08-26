В Twitter началось тестирование функции подкастов в рамках Spaces

Сервис микроблогов Twitter запустил тестовую версию раздела с подкастами, который позволяет слушать голосовые публикации. Он доступен в рамках Twitter Spaces. Передачи группируются в курируемые плейлисты на основе интересов пользователя.

Обновлённая вкладка Spaces включает тематические плейлисты Stations, где объединяются эпизоды подкастов из лент RSS, социальные аудио события и записи Twitter. Ниже на вкладке можно найти текущие и предстоящие трансляции. Тестирование будет развёрнуто для случайной группы пользователей по всему миру, первоначально только на английском языке.

Предпочтения пользователей изучаются. Чем больше они слушают, тем более индивидуальными становятся подборки Stations. При этом Twitter не начинает с нуля. При создании плейлистов компания полагается на то, что уже знает об интересах своих пользователей. Также в рекомендациях учитываются интересы людей, на которых подписаны пользователи.

Пока не уточняется, когда можно ожидать полноценный запуск функции Twitter Spaces с подкастами для всех пользователей. Отмечается, что окончательная версия новой возможности будет зависеть от того, как люди отреагируют на тестирование.

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Напомним, в Twitter заинтересовались возможностью голосового общения в рамках сервиса несколько лет назад – после успешного старта сервиса Clubhouse. Twitter даже пыталась купить Clubhouse за $4 млрд.

Источник: The Verge