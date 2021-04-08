Bloomberg: Twitter пыталась купить Clubhouse за $4 млрд





Компания Twitter уже работает над созданием конкурента популярному социальному аудио-приложению Clubhouse. Кроме того, компания также обсуждает возможность прямого приобретения Clubhouse. По данным Bloomberg, Twitter обсуждала с Clubhouse вопрос о покупке приложения примерно за $4 млрд.

Согласно имеющейся информации, переговоры зашли в тупик. Почему так произошло, не уточняется. Bloomberg также сообщает, что Clubhouse сейчас ищет финансирование в сумме $4 млрд. Возможно, эта сумма возникла после переговоров с Twitter или же Clubhouse оценивает себя в эту сумму.

Сервис Clubhouse был запущен в прошлом году и популяризировал идею проведения аудио-бесед в прямом эфире. Знаменитости, технические руководители и обычные люди с тех пор зарегистрировались и запустили свои комнаты для общения. Сообщается, что более 10 млн человек скачали приложение. На текущий момент доступ к сервису предлагается только через систему приглашений и только для платформы iOS.

После появления Clubhouse и роста его популярности многие существующие платформы социальных сетей задумались о запуске конкурирующих решений. Помимо Twitter, разработкой собственных конкурентов Clubhouse занялись Facebook, Discord, LinkedIn и Slack. Эти платформы уже имеют многомиллионные базы пользователей и приложения для iOS и Android.

Что касается сервиса Twitter Spaces, он уже запущен как на iOS, так и на Android. Компания также планирует запустить веб-версию в этом месяце. Потому не совсем понятно, почему руководству Twitter хотелось бы приобрести Clubhouse. Разве что для уничтожения конкуренции и использования известного бренда.

Clubhouse не стоит на месте и стремится вводить новшества. Недавно компания пополнила штат и наняла инженера для создания приложения для Android. Кроме того, на этой неделе в приложении были запущены чаевые, чтобы создатели могли зарабатывать деньги.

Источник: The Verge