В украинском Spotify заработали подкасты

1 августа самый большой музыкальный стриминговый сервис Spotify запустил в Украине долгожданную функцию подкастов — доступ к новому разделу открывается постепенно в вебверсии и мобильных приложениях на Android и iOS (от пользователей никаких действий не требуется, поскольку поддержка разворачивается автоматически на стороне сервера).

На то, что вскоре для украинских пользователей Spotify откроют вожделенные подкасты, обратили внимание пользователи соцсетей накануне запуска функции.

Ще ось стілечки 👌 і в нас відкриють Spotify подкасти pic.twitter.com/qj6AaiBqie — НЕ Денис Тітов (@sadoy16) July 31, 2022

И вот сейчас Spotify без лишней шумихи запустил подкасты в Украине — с самого запуска стриминга в июле 2020 года это была одна из самых часто запрашиваемых (или, пожалуй, наиболее запрашиваемая) функций. Таким образом, Spotify понадобилось ровно два года, чтобы запустить подкасты в Украине.

Курс Frontend вечірній Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Чтобы получить доступ к подкастам, необязательно оплачивать подписку — функция доступна даже в бесплатном тарифе с рекламой.

Для удобства раздел с подкастами разделен по отдельным категориям. Кроме того, некоторые подкасты можно найти через поиск и начать прослушивание.

Раздел с подкастами в украинском Spotify включает как украинские, так и иноязычные выпуски.

В начале года Spotify полностью покинул рынок россии и это ему особо не навредило — в финансовом отчете за второй квартал 2022 года компания сообщила о росте количества пользователей с премиум-планами до 188 млн (на 14% к прошлому году) и количества активных пользователей в месяц (MAU) до 433 млн (+19%). Теперь ждем региональных цен на подписку в гривнах (сейчас для украинцев действуют американские цены в долларах).