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В украинском Spotify заработали подкасты

В украинском Spotify заработали подкасты

1 августа самый большой музыкальный стриминговый сервис Spotify запустил в Украине долгожданную функцию подкастов — доступ к новому разделу открывается постепенно в вебверсии и мобильных приложениях на Android и iOS (от пользователей никаких действий не требуется, поскольку поддержка разворачивается автоматически на стороне сервера).

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На то, что вскоре для украинских пользователей Spotify откроют вожделенные подкасты, обратили внимание пользователи соцсетей накануне запуска функции.

И вот сейчас Spotify без лишней шумихи запустил подкасты в Украине — с самого запуска стриминга в июле 2020 года это была одна из самых часто запрашиваемых (или, пожалуй, наиболее запрашиваемая) функций. Таким образом, Spotify понадобилось ровно два года, чтобы запустить подкасты в Украине.

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Чтобы получить доступ к подкастам, необязательно оплачивать подписку — функция доступна даже в бесплатном тарифе с рекламой.

В украинском Spotify заработали подкасты
Раздел с подкастами в веб-версии Spotify.

Для удобства раздел с подкастами разделен по отдельным категориям. Кроме того, некоторые подкасты можно найти через поиск и начать прослушивание.

В украинском Spotify заработали подкасты
Раздел с подкастами в приложении Spotify на Android

Раздел с подкастами в украинском Spotify включает как украинские, так и иноязычные выпуски.

В украинском Spotify заработали подкасты
Раздел с подкастами в приложении Spotify на iPhone

В начале года Spotify полностью покинул рынок россии и это ему особо не навредило — в финансовом отчете за второй квартал 2022 года компания сообщила о росте количества пользователей с премиум-планами до 188 млн (на 14% к прошлому году) и количества активных пользователей в месяц (MAU) до 433 млн (+19%). Теперь ждем региональных цен на подписку в гривнах (сейчас для украинцев действуют американские цены в долларах).


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