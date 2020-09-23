В Украине начинаются продажи ультрапортативного ноутбука ASUS ZenBook 14 (UM425) с процессорами AMD Ryzen 4000 и автономностью до 22 часов





Компания ASUS сообщила о доступности в Украине нового ноутбука ZenBook 14 (UM425). Данная новинка отличается использованием процессора AMD Ryzen, небольшими массо-габаритными параметрами и длительным временем автономной работы.

ASUS ZenBook 14 (UM425) позиционируется в качестве самого тонкого ноутбука на базе платформы AMD в своём классе. Устройство может включать процессор AMD Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с частотой 3733 МГц (на плате) и твердотельный накопитель (PCIe 3.0 x2) ёмкостью до 1 ТБ. В устройстве используется 14-дюймовый NanoEdge дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 точек) и тонкими рамками (2,5 мм). Экран занимает 90% площади панели. В качестве опции возможно использование панели с энергопотреблением на уровне 1 Вт.

Новинка изготовлена в металлическом корпусе. Размеры новинки составляют 31,9×21,0x1,43 см при массе 1,13 кг. При этом устройство оборудовано аккумулятором большой ёмкости (67 Втч), который обеспечивает до 22 часов работы в автономном режиме. Также ноутбук содержит полноценный набор интерфейсов. Пользователям доступны полноразмерные разъемы HDMI 2.0 и USB 3.2 Gen 1 Type-A, два высокоскоростных порта USB 3.2 Gen 2 Type-C и слот для карты памяти microSD. Оба порта USB-C совместимы с технологией быстрой зарядки и позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. ZenBook 14 поддерживает новую функцию ASUS USB-C Easy Charge, позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C. Эта функция помогает зарядить ноутбук с помощью любого зарядного устройства с разъёмом USB-C и сертификацией Power Delivery, например, обычного портативного зарядного устройства или портативного аккумулятора. За беспроводные соединения отвечают модули Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0.

В ноутбуке ASUS ZenBook 14 (UM425) доступно поворотное крепление ErgoLift, которое при открывании крышки приподнимает клавиатуру для удобного набора текста. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению. Для работы с цифрами в реализован цифровой блок ASUS NumberPad 2.0 – 1 полноразмерный сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой встроен непосредственно в тачпад и активируется касанием соответствующего значка. Встроенная в верхнюю часть рамки инфракрасная камера позволяет авторизоваться в системе с помощью функции распознавания лиц Windows Hello.

Модель ASUS ZenBook 14 (UM425) ожидается в Украине в октябре по цене от 27 тыс. грн. Ноутбук доступен в двух вариантах оформления: сером Pine Grey и светло-сиреневом Lilac Mist.