MSI показала ноутбук с новой NVIDIA RTX 5070 на 12 ГБ: что известно

MSI анонсировала новый 16-дюймовый игровой ноутбук и в то же время фактически подтвердила существование еще не представленной видеокарты от NVIDIA. Речь идет о мобильной версии GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти. Это больше, чем у текущих вариантов.





Новый игровой ноутбук получил название MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK. Именно эта модель станет единственной конфигурацией, где используют новую видеокарту RTX 5070 Laptop с 12 ГБ памяти GDDR7. Предыдущие версии серии Max HX — E2WFK и E2WGK — комплектуются видеокартами с 8 ГБ памяти, в частности RTX 5060 и RTX 5070. Такие конфигурации сейчас продаются примерно от $1749. Поэтому переход к 12 ГБ выглядит как серьезный апгрейд для игр и работы с графикой. Увеличение видеопамяти положительно повлияет на игровой опыт, особенно в высоких разрешениях. Дополнительный объем памяти обеспечит более стабильный FPS, лучшую работу с текстурами и меньше «просадок» в тяжелых сценах.

Впрочем, MSI пока не раскрывает детальные характеристики новой видеокарты. Компания лишь намекнула, что официальный анонс от NVIDIA уже близко.

Что касается самого ноутбука MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK, он оснащен 16-дюймовый OLED дисплеем с разрешением QHD+ (2560х1600 пикселей), частотой 165 Гц и поддержкой VESA DisplayHDR True Black 500. Устройство получит сразу несколько вариантов процессоров:





Intel Core Ultra 7 251HX

Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Intel Core Ultra 9 275HX

Новинка также позволяет установить до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и два NVMe M.2 накопителя. Среди других характеристик упоминают RGB подсветку клавиатуры с 24 зонами, Thunderbolt 4, один порт USB-C и три USB-A. Емкость батареи составляет 80 Вт-ч.

MSI пока не назвала дату старта продаж игрового ноутбука Crosshair 16 Max HX E2WGXK. Но сам факт упоминания новой RTX 5070 с 12 ГБ памяти намекает, что NVIDIA готовит официальный релиз в ближайшее время.

Источник: notebookcheck