В Украине стартовали продажи изогнутого 24-дюймового монитора MSI Optix G241VC по цене от 4399 грн

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На украинском рынке появился изогнутый 24-дюймовый монитор MSI Optix G241VC, который является одним из самых бюджетных мониторов производителя.

Монитор основан на 23,6-дюймовой VA-матрице производства Samsung с разрешением 1920×1080 пикселей и радиусом кривизны 1800R, который обеспечивает полное погружение в картинку. Частота обновления составляет 75 Гц, время отклика — 1 мс, вертикальный угол обзрра — 178 градусов, уровень контрастности — 3000:1.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync для обеспечения плавной частоты кадров без разрывов и визуальных артефактов. Фирменная технология TRue Color оптимизирует качество изображения, при этом матрица покрывает 85% цифрового пространства NTSC и 110% sRBG. Монитор MSI Optix G241VC оснащается одним видеовыходом HDMI 1.4 и одним VGA.

Модель MSI Optix G241VC уже доступна для покупки по рекомендованной цене 4999 грн, при этом на ограниченный период времени его цена снижена до 4399 грн.

Источник: MSI