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В Украине стартовали продажи изогнутого 24-дюймового монитора MSI Optix G241VC по цене от 4399 грн

В Украине стартовали продажи изогнутого 24-дюймового монитора MSI Optix G241VC по цене от 4399 грн

В Украине стартовали продажи изогнутого 24-дюймового монитора MSI Optix G241VC по цене от 4399 грн


На украинском рынке появился изогнутый 24-дюймовый монитор MSI Optix G241VC, который является одним из самых бюджетных мониторов производителя.

Монитор основан на 23,6-дюймовой VA-матрице производства Samsung с разрешением 1920×1080 пикселей и радиусом кривизны 1800R, который обеспечивает полное погружение в картинку. Частота обновления составляет 75 Гц, время отклика — 1 мс, вертикальный угол обзрра — 178 градусов, уровень контрастности — 3000:1.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync для обеспечения плавной частоты кадров без разрывов и визуальных артефактов. Фирменная технология TRue Color оптимизирует качество изображения, при этом матрица покрывает 85% цифрового пространства NTSC и 110% sRBG. Монитор MSI Optix G241VC оснащается одним видеовыходом HDMI 1.4 и одним VGA.

Модель MSI Optix G241VC уже доступна для покупки по рекомендованной цене 4999 грн, при этом на ограниченный период времени его цена снижена до 4399 грн.

MSI Optix G241VC
Мониторы на
от 3 194 грн
Предложений: 12
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Источник: MSI

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