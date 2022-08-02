В Украине стартуют продажи серии ПК-комплектующих ASUS ROG по культовому аниме Evangelion

Подразделение ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировало появление в Украине линейки продуктов ROG x EVANGELION, созданных в коллаборации с культовым японским меха-аниме Evangelion. Серия включает в себя материнскую плату ROG Maximus, две видеокарты ROG Strix GeForce RTX, кулер ROG Ryujin II 360 AIO и другую продукцию ROG.

Все устройства отличаются особым эффектным внешним оформлением и тематическими артами. Таким образом пользователи, которые самостоятельно собирают свои ПК, смогут создать систему с компонентами в цветной стилистике флагманского меха EVA-01 и командного центра NERV.

В продаже уже доступны видеокарты ROG STRIX GeForce RTX 3090 и 3080 EVA Edition, роутер ROG Rapture GT-AX6000 EVA Edition, контейнер для твердотельного накопителя ROG Strix Arion EVA Edition. В скором времени ожидаются еще материнская плата ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA Edition, система жидкостного охлаждения ROG Ryujin II 360 ARGB EVA Edition, корпус ROG Strix Helios EVA Edition и БП ROG THOR 1000W Platinum II EVA Edition.

Источник: ASUS