В Украине заработал Apple Business Chat, позволяющий бизнесу общаться с клиентами через iMessage. Первым к нему подключился monobank

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Похоже, одна из главных новостей последнего времени на украинском рынке IT рискует остаться незамеченной, так как по какой-то причине не получила широкой огласки в онлайн-СМИ. Речь о запуске в Украине сервиса Apple Business Chat. Это новый инструмент коммуникации, позволяющий бизнесу общаться с клиентами через iMessage.

Приход стал возможен благодаря сотрудничеству Apple c Middleware, которая подключила Business Chat к своей облачной платформе Corezoid Process Engine, став авторизованным партнером купертиновского гиганта в Украине.

Первым проектом, воспользовавшимся этой возможностью подключения к Apple Business Chat, стал небезызвестный monobank.

Что касается возможностей Apple Business Chat, инструмент может использоваться для получения мгновенных автоматических ответов службы поддержки, а также для соединения с оператором, для планирования встреч и посещений, записи на прием, отражаемых в iCal, для уточнения местоположения с использованием Apple Maps, для быстрых и удобных покупок и оплат с помощью Apple Pay. Кроме того, с помощью Apple Business Chat клиенты могут вести записи и контроль диалога.

Чтобы воспользоваться Apple Business Chat, нужно нажать на иконку приложения Messages на сайте компании или в мобильном iOS приложении (требуется версия ОС iOS 11.3 и выше). Мгновенно откроется диалоговое окно в приложении Messages для общения с представителем компании. Apple Business Chat доступен в режиме бета для пользователей и бизнесов по всему миру.

Источник: Middleware