В Україні розпочалися продажі 10,4-дюймового планшету Huawei MatePad на платформі Kirin 820 за ціною 8999 грн





Компанія Huawei оголосила про початок продажу в Україні оновленого 10,4-дюймового планшету Huawei MatePad, який отримав чипсет Kirin 820 та підтримку стандарту Wi-Fi 6.

FullView-екран зі співвідношенням сторін 16:9,6 і тонкими рамками покриває 84% фронтальної поверхні. Він відтворює 100% колірного охоплення sRGB і вирізняється роздільною здатністю 2000×1200 точок і щільністю 225 пікселів на дюйм. Розроблена Huawei технологія поліпшення зображення Huawei ClariVu використовує алгоритмічний підхід до оптимізації якості зображення, динамічно адаптуючи насиченість кольорів і різкість до типу контенту, що переглядається.

Чипсет Kirin 820, створений за 7-нм техпроцесом, забезпечує необхідну швидкість роботи. 8-ядерний процесор із тактовою частотою до 2,36 ГГц без проблем підтримує режим багатозадачності. Вбудований графічний процесор Mali-G57 забезпечує плавну роботу під час ігрового процесу, відтворення відео тощо. Нейроморфний процесор (NPU) на базі архітектури Da Vinci пропонує на 73% вищу обчислювальну продуктивність штучного інтелекту, ніж попереднє покоління. Також Huawei MatePad підтримує Wi-Fi 6 для забезпечення швидкості завантаження у 2400 Мбіт/с для безбуферної потокової передачі відео й швидкого передавання файлів. Батарею на 7250 мАг можна заряджати в режимі 10В/2,25А.

Пристрій отримав аудіосистему від Harman Kardon із чотирма динаміками, що підтримує виведення мультиканального звуку. Нова технологія Huawei Histen 6.1 забезпечує відтворення просторового 3D-аудіо, а вбудований еквалайзер дозволяє користувачам отримати контроль над прослуховуванням музики. Режим посилення басів Bass Booster інтелектуально аналізує джерело звуку та оптимізує гучність й інші параметри. У той же час режим Natural mode забезпечує відтворення оригінального звуку без викривлень.

Планшет працює на базі операційної системи EMUI 10.1 (Android 10.0). В App Multiplier доступні дві нові функції. Розмір вікна додатка можна змінити, перетягуючи лінію розмітки до середини екрана. Крім того, користувачі можуть встановити режим екрана за замовчуванням для кожного додатка, сумісного з App Multiplier. Наприклад, додатки для читання електронних книжок відтепер можна налаштувати для відтворення в повномасштабному режимі за замовчуванням, тоді як системи обробки текстів можна переглядати на розділеному екрані.

Планшет Huawei MatePad (53011TNG) у сірому кольорі Midnight Grey вже доступний для покупки в Україні, рекомендована вартість — 8,999 грн.

Джерело: Huawei