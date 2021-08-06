В Україні стартують офіційні продажі електрокросовера Volvo XC40 Recharge за ціною від 1,59 млн грн





У серпні поточного року в Україні офіційно презентують перший електромобіль Volvo — XC40 Recharge, наразі бренд розповів про ціни та комплектації для України. Загалом в нашій країні буде доступно дві комплектації електричного кросовера: Plus та Pro.

Вартість XC40 Recharge Plus cтартує від 1 592 803 гривень, а топова версія Pro — від 1 729 216 гривень. Авто у комплектації Plus чи Pro вже можна замовити в Україні у будь-якому офіційному дилерському центрі бренду. Деталі про ціни та комплектації можна вивчити за наступним посиланням.

Комплектації відрізняються наявністю певних опцій. У Pro вже включено в базове оснащення: панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням; сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та висоти із функцією пам’яті; камера кругового огляду 360 та Parking assistance (3-го покоління — спереду, ззаду, збоку).

Колір кузова можна обрати будь-який із 8 доступних; новим для Volvo у цій лінійці став ексклюзивний блідо-зелений колір Sage Green. Сам кузов залишився компактним, як і в XC40 із ДВЗ, проте місця для зберігання речей стало більше. Оскільки XC40 Recharge є електрокаром, складати пакунки можна одразу у 2 багажники — спереду і ззаду.

В компанії Volvo нагадали, що саме вирізняє новий електричний кросовер XC40 Recharge:

40 хвилин на заряджання акумулятора 0–80 %.

Запас ходу у 400+ км, прискорення 0–100 км/год за 4,9 секунди.

Повний привод, потужність 408 к. с.

Нова система мультимедіа на основі Google Automotive Services.

Асистент Google Assistant, що активується голосом через команду «Hey, Google» та надає будь-яку інформацію з Інтернету або дає змогу керувати функціями авто.

В компанії відзначили, що різниця у ціні між бензиновим XC40 та електромобілем XC40 окуповується за 1 рік і 2 місяці, або 40 000 км пробігу. Власник також додатково отримає 3-річну гарантію на авто чи на 100 000 км пробігу — залежно від того, що настане раніше.

Для власників моделі передбачена безкоштовна сервісна програма — протягом гарантійного періоду вони не сплачують за візит на регламентне обслуговування. При цьому міжсервісний інтервал збільшено до 30 000 км, тобто сервіс треба відвідувати рідше.

«XC40 Recharge здійснює справжній прорив у нашому сприйнятті: ми знаємо, що Volvo — найбезпечніші у світі автомобілі. Та це не все. Побачити електромобіль, який швидко прискорюється, швидко заряджається і найшвидше реагує на запити водія через Google — це те, що змушує вкотре по-новому поглянути на бренд у цілому», — прокоментував Артем Ткаченко, бренд-директор Volvo в Україні.

Для презентації моделі в Україні бренд проведе унікальний захід — з 8 серпня стартує Volvo Road Tour, де можна випробувати новий XC40 Recharge та долучитися до родини бренду. Ексклюзивний івент з лімітованим списком гостей проводиться у ряді міст України. Дізнатися про умови участі можна в офіційних дилерських центрах міста проведення — Києві, Полтаві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Одесі та Львові.

Джерело: Volvo Car Group