В Україні стартують офіційні продажі електрокросовера Volvo XC40 Recharge за ціною від 1,59 млн грн
У серпні поточного року в Україні офіційно презентують перший електромобіль Volvo — XC40 Recharge, наразі бренд розповів про ціни та комплектації для України. Загалом в нашій країні буде доступно дві комплектації електричного кросовера: Plus та Pro.
Вартість XC40 Recharge Plus cтартує від 1 592 803 гривень, а топова версія Pro — від 1 729 216 гривень. Авто у комплектації Plus чи Pro вже можна замовити в Україні у будь-якому офіційному дилерському центрі бренду. Деталі про ціни та комплектації можна вивчити за наступним посиланням.
Комплектації відрізняються наявністю певних опцій. У Pro вже включено в базове оснащення: панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням; сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та висоти із функцією пам’яті; камера кругового огляду 360 та Parking assistance (3-го покоління — спереду, ззаду, збоку).
Колір кузова можна обрати будь-який із 8 доступних; новим для Volvo у цій лінійці став ексклюзивний блідо-зелений колір Sage Green. Сам кузов залишився компактним, як і в XC40 із ДВЗ, проте місця для зберігання речей стало більше. Оскільки XC40 Recharge є електрокаром, складати пакунки можна одразу у 2 багажники — спереду і ззаду.
В компанії Volvo нагадали, що саме вирізняє новий електричний кросовер XC40 Recharge:
- 40 хвилин на заряджання акумулятора 0–80 %.
- Запас ходу у 400+ км, прискорення 0–100 км/год за 4,9 секунди.
- Повний привод, потужність 408 к. с.
- Нова система мультимедіа на основі Google Automotive Services.
- Асистент Google Assistant, що активується голосом через команду «Hey, Google» та надає будь-яку інформацію з Інтернету або дає змогу керувати функціями авто.
В компанії відзначили, що різниця у ціні між бензиновим XC40 та електромобілем XC40 окуповується за 1 рік і 2 місяці, або 40 000 км пробігу. Власник також додатково отримає 3-річну гарантію на авто чи на 100 000 км пробігу — залежно від того, що настане раніше.
Для власників моделі передбачена безкоштовна сервісна програма — протягом гарантійного періоду вони не сплачують за візит на регламентне обслуговування. При цьому міжсервісний інтервал збільшено до 30 000 км, тобто сервіс треба відвідувати рідше.
«XC40 Recharge здійснює справжній прорив у нашому сприйнятті: ми знаємо, що Volvo — найбезпечніші у світі автомобілі. Та це не все. Побачити електромобіль, який швидко прискорюється, швидко заряджається і найшвидше реагує на запити водія через Google — це те, що змушує вкотре по-новому поглянути на бренд у цілому», — прокоментував Артем Ткаченко, бренд-директор Volvo в Україні.
Для презентації моделі в Україні бренд проведе унікальний захід — з 8 серпня стартує Volvo Road Tour, де можна випробувати новий XC40 Recharge та долучитися до родини бренду. Ексклюзивний івент з лімітованим списком гостей проводиться у ряді міст України. Дізнатися про умови участі можна в офіційних дилерських центрах міста проведення — Києві, Полтаві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Одесі та Львові.
Джерело: Volvo Car Group