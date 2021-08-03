В Україні відкрили прийом замовлень на новий Citroen C3 Aircross — три варіанти двигунів, дві комплектації та вартість від 570 тис. грн





Бренд Citroen відкриває прийом замовлень на новий C3 Aircross – компактний кросовер, який отримав радикально змінену зовнішність, а також нові варіанти персоналізації екстер’єру та інтер’єру. Покупець зможе обирати три варіанти силових установок, дві комплектації, можливість замовлення додаткових опцій, а початкова вартість стартує від 570 тис. грн.

Представники компанії вважають, що зовнішність оновленого Citroen C3 Aircross стала ще більш виразною і м’язистою, а зухвалий образ довершений вигнутими лініями решітки радіатора, що є фірмовою відмінною рисою нових автомобілів бренду. Новинка успадковує переваги свого попередника: м’які форми кузова натякають на легку і комфортну їзду, високий дах і величезні вікна дають відчуття простору в салоні, а зсувні і окремо складані сидіння заднього ряду гарантують можливості трансформації.

Зміни дизайну привнесли із собою і важливі технічні поліпшення. Так, тепер всі версії новинки оснащуються світлодіодними фарами ECO LED для більш якісного освітлення дороги і підвищеної безпеки при їзді в темний час доби. Також автомобіль отримав 9-дюймовий сенсорний дисплей, що забезпечить більше зручності при використанні численних мультимедійних функцій. Нарешті, для нового Citroen C3 Aircross розширені варіанти персоналізації екстер’єру та інтер’єру: чотири пакети зовнішньої персоналізації, можливість контрастного забарвлення даху в чорний або білий колір, чотири варіанти оздоблення салону.

Для українських покупців новинка доступна з одним з трьох моторів. Перший – 1,6-літровий турбодизель HDi 92 з потужністю 92 л.с. і крутним моментом 230 Нм в парі з 5-ст. МКПП дозволяє досягати паливної економічності в 4,4 л на 100 км в змішаному циклі. Другий – бензиновий турбомотор PureTech на 1,2 літра, чиїх 110 к.с. і 205 Нм достатньо для щоденних поїздок, а наявність 6-ст. АКПП гарантує комфорт і простоту управління. Нарешті, третім варіантом є 1,5-літровий турбодизель BlueHDi 120 — цей двигун розвиває значну потужність в 120 к.с. і момент 300 Нм. Працюючи в парі з 6-ст. АКПП, даний силовий агрегат забезпечує найкращі швидкісні показники (максимум 195 км/год, розгін 0-100 км/год за 9,6 секунди) і найскромнішу витрату палива (4,1 л на 100 км в змішаному циклі).

До цих двигунів покупці можуть вибрати одну з двох версій новинки — FEEL Pack або SHINE. Навіть стартовий варіант FEEL Pack вже включає в себе все необхідне для комфортної і безпечної експлуатації: система стабілізації ESP, системи ABS + ASR, попередження про виїзд з ряду руху, моніторинг знаків дорожнього руху, контроль втоми водія, клімат-контроль, датчики світла і дощу, підігрів передніх сидінь, 7-дюймовий сенсорний дисплей, оббивка сидінь тканиною MICA Grey, пакет зовнішньої персоналізації BLACK, фари ECO LED, центральний підлокітник.

Комплектація SHINE додатково до перерахованого пропонує: систему Grip Control з 5-ма режимами їзди, обігрів нижньої частини лобового скла, безключовий доступ і запуск двигуна кнопкою, систему автогальмування Active Safety Brake, 9-дюймовий сенсорний дисплей, 16-дюймові легкосплавні колісні диски X Cross, дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям. Нарешті, опціонально для клієнтів: пакети зовнішньої персоналізації, різні варіанти оздоблення салону, 17-дюймові колісні диски, адаптивне дальнє світло, контроль за «сліпими зонами» бічних дзеркал, камера заднього виду, система допомоги при парковці, кольоровий проекційний дисплей.

Стартові ціни на новий Citroen C3 Aircross:

Версія 1.6 HDi 92 МКПП FEEL Pack – від 570 700 грн;

Версія 1.2 PureTech 110 АКПП-6 SHINE – від 622 800 грн;

Версія 1.5 BlueHDi 120 S&S АКПП-6 SHINE – від 651 800 грн.

Новий Citroen C3 Aircross вже готовий до знайомства з покупцями в офіційних дилерських центрах бренду в Україні.

Джерело: Citroen