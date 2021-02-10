В украинской рознице начались продажи сверхлегкой мыши MSI Clutch GM41 Lightweight по цене 1399 грн

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Компания MSI объявила о начале продаж в Украине сверхлегкой мыши MSI Clutch GM41 Lightweight. Это первая ультралегкая игровая мышь от MSI, ее вес составляет всего 65 грамм. GM41 сконструирована таким образом, чтобы каждая ее деталь была максимально легкой, также мышка имеет противоскользящие бока с ромбовидным рисунком, обеспечивающие приятные тактильные ощущения.

Используемые в новинке переключатели OMRON рассчитаны на 60 миллионов нажатий. Оптический сенсор Pixart PMW-3389 обеспечивает высокую скорость и надежность при 400 IPS, а также разрешение до 16000 DPI с частотой опроса 1 мс. Кабель MSI FriXionFree является собственной разработкой инженеров MSI, он спроектирован так, чтобы свести к минимуму трение об игровую поверхность или стол, что снижает влияние внешних факторов на движения и точность.

Мышь MSI Clutch GM41 Lightweight уже доступна к покупке в украинских магазинах электроники по рекомендованной цене 1399 грн.

Характеристики MSI Clutch GM41 Lightweight:

Сенсор — Оптический Pixart PMW-3389

Подсветка — RGB

Частота опроса — 1000 Hz / 1 ms

Режимы разрешения DPI — 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400

Максимальное разрешение DPI — 16000

Переключатели — OMRON 60M

Ресурс переключателей — 60 млн кликов

Количество кнопок — 6

Тип кабеля — MSI FrixionFree

Длинна кабеля — 2 м в оплетке с позолоченным конектором

Размеры — 130.1 x 67 x 38.3 мм

Вес (продукт/упаковка) — 65г (без кабеля) / 186г

Интерфейс — USB 2.0

ОС — Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Источник: MSI