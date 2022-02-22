В Україні починаються продажі портативної колонки Huawei Sound Joy за ціною 4300 грн

Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні повідомив про вихід на український ринок портативної колонки Huawei Sound Joy, розробленої спільно з Devialet.

Портативна колонка Huawei Sound Joy уже доступна для купівлі в Україні за рекомендованою ціною 4299 грн, а перелік наявних пропозицій в різних українських інтернет-магазинах — можна знайти за цим посиланням.

Huawei Sound Joy має висоту 202 мм, діаметр 73 мм і важить 680 г. В колонці застосовано технологію Devialet SAM, яка дозволяє відтворювати звук із мінімальними спотвореннями. Пасивний випромінювач Push-Push містить дві діафрагми, розташовані одна за одною. Така будова компенсує звукові хвилі та забезпечує звучання без спотворень.

У Huawei Sound Joy також застосовано двосмугову акустичну систему. Пристрій містить високочастотний динамік і динамік для відтворення середніх і низьких частот. Гучність Huawei Sound Joy досягає 79 дБА на відстані 2 м. Новий дизайн тканого матеріалу забезпечує захист колонки від пилу та води за стандартом IP67. Колонка також отримала різноколірне кільце для світлових ефектів.

Портативна колонка Huawei Sound Joy оснащена акумулятором ємністю 8800 мАгод, який забезпечує автономну роботу протягом 26 годин. Підтримується технологія швидкої зарядки потужністю 40 Вт. Завдяки цьому за 10 хвилин зарядки можна відновити заряд для однієї години роботи, а для повної зарядки необхідно 3 години.

Huawei Sound Joy підтримує низку функцій для покращення звучання та зручності використання. Наприклад, функція Shake Stereo Link Up дозволяє поєднувати два пристрої Huawei Sound Joy для створення стереосистеми. Завдяки функції One-Touch Transfer користувачі можуть швидко підключати свої пристрої до колонки та передавати на неї медіафайли. Усе, що необхідно для підключення — піднести пристрій до верхньої частини Huawei Sound Joy. Натискаючи кнопку Voice Assistant, користувачі можуть надсилати запити голосовому помічнику на смартфонах і планшетах будь-якого виробника. Функція Huawei Watch Control дозволяє користувачам управляти колонкою за допомогою смарт-годинника. А завдяки функції Automatic Discovery користувачі можуть швидко під’єднати смартфон, ноутбук або планшет до Huawei Sound Joy кількома натисканнями на поп-ап вікно, яке з’являється на пристрої.