Новости Устройства 16.06.2023 в 15:12

В Украине начались продажи игрового контроллера ASUS ROG Raikiri для Xbox и ПК за 5000 грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Компания ASUS объявила о начале продаж в Украине нового игрового контроллера ROG Raikiri. Он совместим с консолями Xbox (Xbox Series X|S и Xbox One) и компьютерами с Windows (поддерживаются версии Windows 10 и Windows 11).

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Игровой контроллер ASUS ROG Raikiri имеет 13 клавиш, 2 аналоговых джойстика, 2 триггера и крестовину D-pad. Левый и правый триггеры поддерживают полный или короткий диапазон хода, а также возможность настройки «мертвых зон» с помощью программного центра Armoury Crate. Контроллер имеет также другие возможности для персонализации, в частности регулировку чувствительности джойстиков при помощи кривой отклика, а также выбор режима подсветки RGB Aura. Кнопки на оборотной стороне контроллера можно запрограммировать, чтобы использовать в качестве горячих клавиш в игре или для настройки чувствительности джойстиков на лету.

Игровой контроллер ASUS ROG Raikiri для Xbox и ПК поступил в продажу в Украине по цене 5000 грн

Также отмечается, что в устройстве имеется разъем 3,5 мм для гарнитуры и встроенный ЦАП ESS, который помогает раскрыть потенциал подключенной игровой гарнитуры. Подключение к ПК или консоли осуществляется через проводной интерфейс USB. Устройство имеет размеры 155×103×64 мм и вес 300 г (с кабелем).

Игровой контроллер ROG Raikiri можно купить в Украине в магазинах официальных партнеров ASUS по рекомендованной цене 4999 грн.


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