В Украине развернут сеть миниэлектростанций

Для недопущения долгосрочного вывода энергосистемы из строя правительство Украины развернет сеть миниэлектростанций – об этом сообщило на своем сайте Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Миниэлектростанции будут обеспечивать безопасность энергогенерирующих предприятий путём предоставления электроэнергии для собственных нужд предприятия. Также они помогут обеспечить поставку воды и отопление в населенных пунктах.
Принцип работы, технические характеристики, количество и расположение новых электростанций Министерство не раскрывает, ограничиваясь самыми общими данными: это будут небольшие объекты, не требующие особого обслуживания. Отмечается, что 20 подобных станций способны выдать мощность одного атомного блока (1000 МВт) – отсюда можно получить среднюю мощность 50 МВт. Указано также, что для запуска атомного блока необходимо 100-150 МВт, что под силу миниэлектростанциям.
Вследствие ракетных обстрелов россией энергетических объектов Украины и повреждением практически всех тепловых электростанций энергосистема испытывает трудности с производством необходимого количества энергии. Самая большая в стране Запорожская АЭС (6 энергоблоков по 1000 МВт) захвачена российскими оккупантами и не производит электроэнергии. В результате обстрелов повреждаются линии, обеспечивающие собственные нужды этой и других єлектростанций, не всегда есть возможность запустить их аварийніе генераторы. Дополнительные маломощные источники могли бы помочь в сложившейся ситуации.
Ранее мы уже писали о сотрудничестве Украины и США в создании малых модульных ядерных реакторов SMR. Однако пилотная установка данного проекта должна появиться не раньше, чем через 2-3 года.
Энергосистему Украины удастся стабилизировать к лету, если не будет новых обстрелов – министр энергетики