В Украине развернут сеть миниэлектростанций

Для недопущения долгосрочного вывода энергосистемы из строя правительство Украины развернет сеть миниэлектростанций – об этом сообщило на своем сайте Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Миниэлектростанции будут обеспечивать безопасность энергогенерирующих предприятий путём предоставления электроэнергии для собственных нужд предприятия. Также они помогут обеспечить поставку воды и отопление в населенных пунктах.

Принцип работы, технические характеристики, количество и расположение новых электростанций Министерство не раскрывает, ограничиваясь самыми общими данными: это будут небольшие объекты, не требующие особого обслуживания. Отмечается, что 20 подобных станций способны выдать мощность одного атомного блока (1000 МВт) – отсюда можно получить среднюю мощность 50 МВт. Указано также, что для запуска атомного блока необходимо 100-150 МВт, что под силу миниэлектростанциям.

Вследствие ракетных обстрелов россией энергетических объектов Украины и повреждением практически всех тепловых электростанций энергосистема испытывает трудности с производством необходимого количества энергии. Самая большая в стране Запорожская АЭС (6 энергоблоков по 1000 МВт) захвачена российскими оккупантами и не производит электроэнергии. В результате обстрелов повреждаются линии, обеспечивающие собственные нужды этой и других єлектростанций, не всегда есть возможность запустить их аварийніе генераторы. Дополнительные маломощные источники могли бы помочь в сложившейся ситуации.

Ранее мы уже писали о сотрудничестве Украины и США в создании малых модульных ядерных реакторов SMR. Однако пилотная установка данного проекта должна появиться не раньше, чем через 2-3 года.