Энергосистему Украины удастся стабилизировать к лету, если не будет новых обстрелов – министр энергетики

С 10 октября страна-агрессор россия начала атаки на энергетический сектор Украины. К этому дню Украинская энергосистема выдержала уже 9 волн атак, хотя после каждой следующей атаки восстанавливать её становится всё труднее. Самая сложная в Украине ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киеве.

Вместе с тем, несмотря на сотни выпущенных ракет и дронов, российские захватчики так и не смогли погрузить Украину во тьму. Энергетики производят ремонты, восстанавливают сети и поддерживают целостность энергосистемы. Хотя на её полноценное восстановление уйдет длительное время.

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, скорость восстановления связана с обстрелами. При благоприятных условиях Украина стабилизирует энергетическую систему к лету.

«Если обстрелов не будет, даже с учётом уже повреждённой генерации, мы стабилизируем систему к лету», — отметил Герман Галущенко.

По его словам, у Украины есть перечень решений, которые позволят восстановить энергосистему. Среди них называются мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут питать электростанции, которые потеряли другие источники, а также смогут дать дополнительную мощность системе. В Украине есть производители таких электростанций.

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В то же время генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко отмечает, что ещё ни в одной войне не было такой агрессии в отношении инфраструктурных объектов. Энергетики понимали, что будет тяжело, и готовились к необходимости устранения последствий обстрелов. Были подготовлены запасы элементов, которые могут быть применены при ремонте. Поэтому восстановление после обстрелов происходит достаточно быстро. Но есть уникальные энергетические узлы, срок производства которых может составлять 18-20 месяцев.

Источник: forbes, dou