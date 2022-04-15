В WhatsApp появятся «Сообщества», а также возможности совершать аудиозвонки с 32 участниками и обмениваться файлами размером до 2 ГБ

В ближайшие недели WhatsApp развернет новые функции, которые позволят большому количеству пользователей вступать в «Сообщества», в которых будут чаты с несколькими подгруппами. Идея состоит в том, чтобы работникам различных организаций было проще общаться, а администраторы могли рассылать сообщения пользователям даже в разных группах. При этом сообщения, пересылаемые более одного раза, могут быть отправлены только одной группе за раз.

«Сообщества» в WhatsApp позволят людям объединять отдельные группы с удобной структурой. Таким образом, люди могут получать обновления, рассылаемые всему сообществу, и легко организовывать небольшие группы для обсуждения того, что для них важно. «Сообщества» также будут содержать новые мощные инструменты для администраторов, в том числе объявления, которые можно рассылать всем, и контроль над группами, которые можно добавлять», — сказано в блоге компании.

Хотя на первый взгляд «Сообщества» кажутся похожими на каналы Telegram или Discord, между ними есть ключевые отличия. Во-первых, только администраторы могут рассылать сообщения всему сообществу в WhatsApp, а участники ограничены подгруппами, в которых они находятся. Для добавления участника нужен его номер телефона. WhatsApp будет скрывать сообщества от поиска или рекомендаций на основе алгоритма. После присоединения к сообществу ваш номер будет скрыт. Видеть его будут только администраторы и люди, с которыми вы состоите в определенной подгруппе. Администраторы группы смогут удалять сообщения из всех чатов.

Также в WhatsApp пользователи смогут обмениваться файлами размером до 2 Гб, совершать голосовые вызовы до 32 человек одновременно и реагировать на сообщения смайликами (впервые).

В марте выпущено расширение с открытым исходным кодом Code Verify для браузеров, позволяющее повысить безопасность WhatsApp Web.