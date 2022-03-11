Новое расширение Code Verify для браузеров делает использование веб-версии WhatsApp безопаснее

В партнерстве с Cloudflare создано расширение с открытым исходным кодом Code Verify для браузеров, позволяющее повысить безопасность WhatsApp Web. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

«С сегодняшнего дня вы можете использовать Code Verify — расширение для веб-браузера с открытым исходным кодом, которое автоматически проверяет подлинность веб-кода WhatsApp, получаемого вашим браузером. Code Verify подтверждает, что ваш код WhatsApp Web не был подделан или изменен», — сказано в публикации.

У WhatsApp использует защиту данных сквозным шифрованием при их передаче от отправителя к получателю. Теперь пользователи могут быть уверены и в том, что их данные в веб-версии WhatsApp также защищены.

«Мы предоставили Cloudflare криптографический хеш-источник достоверности кода JavaScript для WhatsApp Web. Когда кто-то использует Code Verify, расширение автоматически сравнивает код, работающий в WhatsApp Web, с версией кода проверенной версии WhatsApp и опубликованной на Cloudflare. Если есть какие-либо несоответствия, Code Verify уведомит пользователя», — сказано в публикации.

Расширение появилось после запуска бета-версии WhatsApp для нескольких устройств в 2021 году. Таким образом упростили использование службы обмена сообщениями с других устройств (помимо основного телефона). По данным WhatsApp после запуска этой функции количество людей, получающих доступ через веб-браузеры, увеличилось.