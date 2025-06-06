Вегетарианцы более мятежные и властолюбивые, чем мясоеды, — исследование

По результатам исследования ученые выяснили, что вегетарианцы больше склонны к бунтарскому поведению, чем всеядные люди.

Отмечается, что исследование, проведенное психологом Джоном Незлеком, охватило более 3 тыс. 800 человек из США и Польши. Исследователь установил, что вегетарианцев меньше беспокоят традиции, конформизм и доброжелательность, чем людей, употребляющих мясо. Вегетарианцев при этом больше волнуют достижения, стимулы и власть.

Сейчас в мире насчитывается более 1,5 млрд веганов, что составляет около 22% населения планеты. В некоторых странах отказ от употребления мяса связан с религиозными убеждениями, как в Индии. Другие становятся веганами из соображений здоровья.

Джон Незлек провел три масштабных опроса — один в США и два — в Польше. В каждом опросе использовался такой инструмент как «Опросник ценностей портрета Шварца», который помогает определять основные ценности индивида.

Теория ценностей Шварца включает в себя 10 универсальных человеческих ценностей, привязанных к мотивационным целям. Модель сортирует человеческие ценности по десяти категориям — например, универсализм (забота о природе и человечестве), самонаправленность (независимость) и власть (влияние и контроль).

Участники исследования получили возможность самостоятельно определять собственную диету, а после оценить, насколько она соответствует утверждениям вроде «Ему нравится делать все по-своему», «Ей важно быть богатой. Она хочет иметь много денег». В некоторых случаях результаты оказались довольно странными и противоречили здравому смыслу.

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В целом веганы набрали меньше баллов по таким ценностям как безопасность, традиции, конформизм. Однако, что было еще более удивительно, так это то, что вегетарианцы с большей вероятностью поддерживали ценности, связанные со стимулами, достижениями и властью. Это означает, что они с большей вероятностью будут стремиться к трудностям, достижению успеха и даже контролю и власти.

Поскольку в западной культуре употребление мясных продуктов считается общей нормой, отказ от этого со стороны веганов в каком-то смысле бросает вызов традиционным западным ценностям. Предыдущие исследования определяли веганов, как более дружелюбных и более ориентированных на общество. Однако исследование Незлека выявило обратное. Их мотивация, похоже, больше сосредоточена на успехе, поэтому они могут больше других подчеркивать личностный рост. В частности, опрошенные вегетарианцы из Польши выражали меньшую обеспокоенность относительно окружающей среды среди причин собственного отказа от употребления мяса. Веганы из США больше были обеспокоены вредом окружающей среде, что чаще служило причиной отказа от употребления мяса.

Исследование также показало, что женщины чаще мужчин становятся вегетарианцами. И женщины, согласно многим психологическим исследованиям, также склонны набирать больше баллов по таким чертам, как доброжелательность и конформизм. Однако женщины вегетарианки не соответствуют этой картине.

В США вегетарианцы с большей вероятностью набирали высокие баллы по универсализму (заботе о других и окружающей среде). В Польше — эти показатели были меньше. Это можно объяснить культурными различиями вегетарианцев в разных странах. В Польше, где вегетарианство может быть еще более экзотическим, отказ от мяса может требовать особенно независимого мышления. В США такого разрыва нет.

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One

Источник: ZMEScience