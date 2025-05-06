Ученые создали роботорт со съедобными батарейками и двигающимися сладкими мишками

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Команда ученых и кондитеров из Швейцарии и Италии создала полностью съедобный электрический торт с батарейками, которые можно перезаряжать, или просто съесть.

Для создания RoboCake, который сейчас участвует в выставке Expo 2025 в Осаке, исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны и Итальянского технологического института объединились с кондитерами и учеными из сферы пищевых технологий. Сверху торт украшают съедобные роботизированные мишки, которые, как отмечается, на вкус похожи на гранатовые мармеладки. Внутри них размещается пневматическая система, которая позволяет им двигать головой и конечностями.

По словам сотрудника Лаборатории интеллектуальных систем (LIS) Бокеона Квака, мишки созданы из желатина, сиропа и красителей. Эти маленькие роботы-танцоры полностью съедобны. Кроме этого ученые создали первую в мире съедобную батарею, которую можно перезаряжать, из витамина B2, кверцетина, активированного угля и шоколада.

«Эти безопасные для использования батареи можно использовать для зажигания светодиодных свечей на торте. Первый вкус, который вы почувствуете, когда съедите их, — это темный шоколад, за которым последует удивительный пикантный привкус съедобного электролита внутри, который длится несколько секунд», — объясняет аспирант из Итальянского технологического института Валерио Галли.

Батарейки имеют вид маленьких шоколадных вафель и выглядят довольно привлекательно. Разработчики стремились сделать так, чтобы поедание этих элементов предоставляло уникальный вкусовой опыт.

«Наша задача состояла в том, чтобы найти лучший способ продемонстрировать инновации наших двух партнеров, EPFL и IIT, добавив то, что мы делаем лучше всего: наслаждение.Так родился RoboCake — настоящий праздничный торт, сочетающий в себе технику, электронику и вкус», — отметил кондитер Жюльен Бутонне.

Торт был создан в рамках четырехлетнего проекта RoboFood стоимостью в 3 млн 950 тыс. долларов. Целью этого проекта является объединение ученых, кондитеров и экспертов в сфере пищевых технологий для создания съедобных продуктов, которые будут выходить за рамки кулинарии. По мнению ученых, сочетание пищи и робототехники позволяет ограничить как пищевые, так и электронные отходы. Они не исключают того, что съедобные роботы в будущем смогут доставлять еду в места, которые находятся под угрозой исчезновения.

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Источник: New Atlas

Раздел Технологии выходит при поддержке

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