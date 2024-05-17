Всего через месяц после того, как кусок МКС пробил крышу дома во Флориде, мы имеем новый случай падения космического мусора. На этот раз здания не пострадали, поскольку кусок космического мусора оказался на полях фермы в Канаде.

Фермер из провинции Саскачеван, Канада, обнаружил на своих полях тяжелый кусок обгоревшего металла весом около 40 кг и заподозрил, что это космический мусор. Хотя, как неспециалист в космической отрасли, он этого точно не знал.

Chunk of space debris lands in Sask. farm field https://t.co/Fw2uKsS41V — Victoria Samson (@VSamson_DC) May 16, 2024

Местные сообщения о возможном космическом мусоре дошли до группы профессоров астрономии. Они связали сгоревшие фрагменты с повторным входом в атмосферу космического корабля SpaceX Dragon в феврале в рамках миссии Axiom-3. Космический корабль SpaceX Dragon отстыковался от МКС над Тихим океаном к западу от Эквадора 7 февраля и вернул экипаж астронавтов на Землю после приземления у побережья Дейтоны, штат Флорида, 9 февраля.

Космический корабль SpaceX Dragon состоит из многоразовой капсулы для экипажа и одноразового грузового модуля, который сбрасывается перед входом в атмосферу Земли. Он входит в атмосферу отдельно и, по замыслу, должен сгорать в ее плотных слоях. Однако в этот раз он попал на ферму в Канаде через несколько месяцев после того, как космический корабль завершил свою миссию.

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Это не первый случай, когда космический мусор SpaceX попадает в населенное место. В июле 2022 года еще один обгоревший кусок металла оказался на сельскохозяйственных угодьях в Австралии, и также подозревалось, что он представляет собой остатки грузового модуля SpaceX Dragon.

Поскольку космическая отрасль продолжает активно развиваться, растут и риски попасть под удар остатков космического корабля. По данным ESA, в среднем от 200 до 400 объектов, созданных человеком, возвращаются через земную атмосферу каждый год. Космические агентства обычно признают порог вероятности 1 из 10 000 для риска аварий при однократном неконтролируемом повторном входе в атмосферу.

Источник: gizmodo