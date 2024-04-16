Новости Наука и космос 16.04.2024 в 15:19 comment views icon

В NASA подтвердили, что на дом во Флориде упала опора грузового поддона, который сбросили с МКС еще в 2021 году

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Космический мусор просто выбросили со станции — он должен был сгореть в атмосфере Земли, однако один из обломков «выжил» и пробил крышу и пол в двухэтажном доме жителя Флориды.

Специалисты NASA сразу прибыли на место и забрали килограммовый предмет для дальнейшего расследования. Сейчас в агентстве подтвердили, что он действительно «прибыл» с МКС и является частью грузового поддона со старыми батареями общим весом в 2630 кг (а именно «опорной балкой»), который сбросили со станции еще в 2021 году.

На фото показано, як має виглядати опора в робочому стані та її уламок, що пережив вхід в атмосферу Землі та впав на будинок у березні 2024 року. Зображення: NASA
На фото показано, как должна выглядеть опора в рабочем состоянии и ее обломок, который пережил вход в атмосферу Земли и упал на дом в марте 2024 года. Изображение: NASA

Сама опора изготовлена из никеля (металлический сплав, который может выдерживать экстремальные условия, такие как высокая температура, давление или механические нагрузки), весит около килограмма и достигает 10 см в высоту и 4 см в диаметре (чуть меньше стандартной банки Red Bull).

«Ожидалось, что оборудование полностью сгорит во время входа в атмосферу Земли 8 марта 2024 года», — заявили в NASA. «МКС проведет детальное исследование, чтобы определить причину «выживания» обломков и обновить моделирование и анализ, если это необходимо. Эти модели требуют детальных входных параметров и регулярно обновляются, когда оказывается, что мусор пережил повторное попадание в атмосферу Земли».

История мусора с МКС связана с неудачным запуском российского космического корабля «союз» более 5 лет назад, который был вынужден совершить быстрое баллистическое снижение из-за проблем с ракетой-носителем. На борту находились россиянин александр овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — именно последний должен был выйти в открытый космос, чтобы установить новый набор литий-ионных батарей, доставленных японским грузовым кораблем HTV на МКС, однако миссию отложили на 2018 год.

Бізнес англійська від Englishdom.
Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси.
Інформація про курс

Эта задержка в тщательно разработанном расписании перечеркнула весь многолетний план модернизации батарей электрической системы МКС. Каждый раз корабль HTV доставлял новые батареи на станцию и забирал старые — последний раз это произошло в 2020 году, и с тех пор последняя конструкция с неисправными батареями так и оставалась на МКС (другие грузовые транспортные средства — Dragon от SpaceX, Cygnus Northrop Grumman и российский «прогресс» — не могут вместить грузовой поддон HTV). В марте 2021 года NASA «выбросило» груз с батареями с помощью роботизированной руки — он дрейфовал на орбите в течение трех лет, пока аэродинамическое сопротивление не подтолкнуло конструкцию обратно в атмосферу.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить