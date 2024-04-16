В NASA подтвердили, что на дом во Флориде упала опора грузового поддона, который сбросили с МКС еще в 2021 году

Космический мусор просто выбросили со станции — он должен был сгореть в атмосфере Земли, однако один из обломков «выжил» и пробил крышу и пол в двухэтажном доме жителя Флориды.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024

Специалисты NASA сразу прибыли на место и забрали килограммовый предмет для дальнейшего расследования. Сейчас в агентстве подтвердили, что он действительно «прибыл» с МКС и является частью грузового поддона со старыми батареями общим весом в 2630 кг (а именно «опорной балкой»), который сбросили со станции еще в 2021 году.

Сама опора изготовлена из никеля (металлический сплав, который может выдерживать экстремальные условия, такие как высокая температура, давление или механические нагрузки), весит около килограмма и достигает 10 см в высоту и 4 см в диаметре (чуть меньше стандартной банки Red Bull).

«Ожидалось, что оборудование полностью сгорит во время входа в атмосферу Земли 8 марта 2024 года», — заявили в NASA. «МКС проведет детальное исследование, чтобы определить причину «выживания» обломков и обновить моделирование и анализ, если это необходимо. Эти модели требуют детальных входных параметров и регулярно обновляются, когда оказывается, что мусор пережил повторное попадание в атмосферу Земли».

История мусора с МКС связана с неудачным запуском российского космического корабля «союз» более 5 лет назад, который был вынужден совершить быстрое баллистическое снижение из-за проблем с ракетой-носителем. На борту находились россиянин александр овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — именно последний должен был выйти в открытый космос, чтобы установить новый набор литий-ионных батарей, доставленных японским грузовым кораблем HTV на МКС, однако миссию отложили на 2018 год.

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Эта задержка в тщательно разработанном расписании перечеркнула весь многолетний план модернизации батарей электрической системы МКС. Каждый раз корабль HTV доставлял новые батареи на станцию и забирал старые — последний раз это произошло в 2020 году, и с тех пор последняя конструкция с неисправными батареями так и оставалась на МКС (другие грузовые транспортные средства — Dragon от SpaceX, Cygnus Northrop Grumman и российский «прогресс» — не могут вместить грузовой поддон HTV). В марте 2021 года NASA «выбросило» груз с батареями с помощью роботизированной руки — он дрейфовал на орбите в течение трех лет, пока аэродинамическое сопротивление не подтолкнуло конструкцию обратно в атмосферу.