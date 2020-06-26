Viber разрывает все деловые отношения с Facebook, обвинив соцсеть в использовании приватной информации и распространении риторики ненависти





Компания Rakuten Viber официально объявила о прекращении всех деловых контактов с Facebook. Приложение для обмена сообщениями удалит расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы, а также прекратит все расходы на рекламу в социальной сети, чтобы поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit с целью бойкота технологического гиганта.

«Facebook перешла черту случаями нарушений защиты персональных данных и невозможностью предотвратить распространение ненавистной риторики, поэтому Viber принимает соответствующие меры такие, как прекращение расходов на рекламу и удаление с платформы продуктов компании, чтобы защитить более 1 млрд своих пользователей» — заявили в компании.

На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последних нескольких недель, шесть организаций, в том числе Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения, призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле из-за неспособности компании защитить пользователей от ненавистной риторики.

Viber считает, что эта проблема — последняя капля к многочисленным случаям утечки данных, в том числе и к печально известному скандалу с Cambridge Analytica, который заключается в том, что политическая консалтинговая фирма незаконно собрала данные почти 87 миллионов пользователей Facebook. Поэтому приложение для обмена сообщениями поддерживает движение #StopHateForProfit и прекращает все деловые связи с Facebook.

«Facebook продолжает демонстрировать плохую оценку понимания своей роли в современном мире. От неправильного использования персональных данных и отсутствия какой-либо защиты до невозможности принять необходимые меры для защиты общественности от ненавистной риторики. Facebook перешёл черту. Не нам говорить, кто виноват, но правда заключается в том, что люди страдают от распространения опасной информации — и это факт. Компании должны выразить свою четкую позицию касаемо этого вопроса» — заявил Джамел Агауа, генеральный директор Viber.

Ожидается, что Viber удалит все продукты Facebook из приложения к началу июля 2020 года, расходы на рекламу в Facebook компания прекращает немедленно.

Источник: Rakuten Viber