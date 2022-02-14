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Від сьогодні пенсіонери можуть сплачувати грошима «єПідтримки» за комуналку, а підлітки — передплачувати періодику на «Укрпошті»

Від сьогодні пенсіонери можуть сплачувати грошима «єПідтримки» за комуналку, а підлітки — передплачувати періодику на «Укрпошті»

Від сьогодні пенсіонери можуть сплачувати грошима «єПідтримки» за комуналку, а підлітки — передплачувати періодику на «Укрпошті»

Від сьогодні, 14 лютого, вакциновані українці віком від 60 років за гроші «єПідтримки» зможуть оплатити послуги ЖКГ, а українці від 14 років — передплатити друковані видання на «Укрпошті». Про це повідомила пресслужба Мінцифри та очільник відомства Михайло Федоров.

Нагадаємо відповідну постанову щодо розширення програми «єПідтримка» Від сьогодні пенсіонери можуть сплачувати грошима «єПідтримки» за комуналку, а підлітки — передплачувати періодику на «Укрпошті»Від сьогодні пенсіонери можуть сплачувати грошима «єПідтримки» за комуналку, а підлітки — передплачувати періодику на «Укрпошті»«єПідтримка» — президентська ініціатива з підтримки бізнесу, за якою українці та українки із сертифікатом про повну вакцинацію можуть отримати по 1 000 грн від держави. Перший этап з виплати допомоги у «Дії» стартував 19 грудня 2021 року. уряд ухвалив минулого тижня, а сьогодні ці зміни запрацювали.

Водночас збільшився строк використання коштів — перераховані на картку 1000 грн потрібно витратити впродовж не 4, а 9 місяців з дня зарахування коштів на рахунки.

Також з розширенням програми «єПідтримка» на підлітків уряд збільшив перелік цілей, на які можна витрачати кошти за програмою — до спорту, кіно, театрів, подорожей додали освітні курси, спортивні товари, шкільне приладдя та канцтовари, а також газети та журнали (друкарську продукцію).

В «Укрпошти» зазначають, що гроші за вакцинацію підлітки можуть витратити на періодику, а також передплатити за ці кошти онлайн будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року.

З 14 березня вакциновані бустером українці із 14 років зможуть отримати додаткові 500 грн від держави.

«єПідтримка» знову розширюється: дев’ять місяців, щоб витратити допомогу (замість чотирьох), додаткові 500 гривень за бустер з 14 березня і можливість оплачувати комуналку для окремих категорій

  • Офіційний старт програми «єПідтримка» відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.
  • Станом на 1 лютого громадянам було перераховано 8,25 млрд грн, а 2,8 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили

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