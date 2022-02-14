Від сьогодні пенсіонери можуть сплачувати грошима «єПідтримки» за комуналку, а підлітки — передплачувати періодику на «Укрпошті»
Від сьогодні, 14 лютого, вакциновані українці віком від 60 років за гроші «єПідтримки» зможуть оплатити послуги ЖКГ, а українці від 14 років — передплатити друковані видання на «Укрпошті». Про це повідомила пресслужба Мінцифри та очільник відомства Михайло Федоров.
Нагадаємо відповідну постанову щодо розширення програми «єПідтримка» «єПідтримка» — президентська ініціатива з підтримки бізнесу, за якою українці та українки із сертифікатом про повну вакцинацію можуть отримати по 1 000 грн від держави. Перший этап з виплати допомоги у «Дії» стартував 19 грудня 2021 року. уряд ухвалив минулого тижня, а сьогодні ці зміни запрацювали.
Водночас збільшився строк використання коштів — перераховані на картку 1000 грн потрібно витратити впродовж не 4, а 9 місяців з дня зарахування коштів на рахунки.
Також з розширенням програми «єПідтримка» на підлітків уряд збільшив перелік цілей, на які можна витрачати кошти за програмою — до спорту, кіно, театрів, подорожей додали освітні курси, спортивні товари, шкільне приладдя та канцтовари, а також газети та журнали (друкарську продукцію).
В «Укрпошти» зазначають, що гроші за вакцинацію підлітки можуть витратити на періодику, а також передплатити за ці кошти онлайн будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року.
З 14 березня вакциновані бустером українці із 14 років зможуть отримати додаткові 500 грн від держави.
«єПідтримка» знову розширюється: дев’ять місяців, щоб витратити допомогу (замість чотирьох), додаткові 500 гривень за бустер з 14 березня і можливість оплачувати комуналку для окремих категорій
- Офіційний старт програми «єПідтримка» відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.
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- Станом на 1 лютого громадянам було перераховано 8,25 млрд грн, а 2,8 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили