Видеоблогер отыскала пилотный эпизод отмененной американской адаптации «Сейлор Мун» через 20+ лет спустя

Десятилетние поиски американской версии «Сейлор Мун» наконец подошли к концу. Рэй Мона, ютубер, которая документирует свои усилия по поиску утерянных медиа, сумела найти пилотный эпизод не вышедшего в эфир и незаконченного сериала, который известен фанатскому сообществу Сейлор Мун как Сабан Мун.

История американского персонажа начинается в 1993 году, примерно за два года до дебюта известной нам сегодня Сейлор Мун. В то время анимационная студия Toon Makers объединилась с Renaissance Atlantic Entertainment, продюсерами оригинальных «Могучих рейнджеров», в попытке сделать английскую версию сериала.

Компании представили проект, сочетающий в себе живые съемки и анимацию, который в конечном итоге так и не стал популярным. Представление о проекте можно получить из короткого музыкального видео, показанного на фестивале аниме в 90-х.

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Теперь же в наличии есть полный первый эпизод. В видео, состоящем из двух частей Рэй Мона подробно описывает свой путь в поисках Сабан Мун. С помощью репортера Kotaku Сесилии Д’Анастасио, которая пыталась найти давно утерянный эпизод в 2018 году, с одобрения бывшего президента Bandai America Фрэнка Уорда она получила копию видеозаписи из Библиотеки Конгресса, которую включила в свое видео.

Пилот начинается в с отметки 1 ч 43 мин 48 с во второй части видео Рэй Моны. Время эпизода разделено между анимационным и живым форматом, где каждого Сейлор Скаута (и даже Луну) во время их пребывания на Земле играет реальная актриса. Во время эпизодов, происходящих в космосе, шоу переходит к анимации, в которой вид персонажей «Сейлор Мун» близок к диснеевскому стилю.

Источник: The Verge