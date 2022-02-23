По NieR: Automata готовится аниме — опубликован первый тизер

Хит PlatinumGames NieR: Automata, разошедшийся 6 миллионами копий, получит продолжение. По случаю пятилетия с момента выхода игры, Square Enix анонсировала аниме по ее мотивам. У проекта уже есть собственный сайт, Twitter-аккаунт и 30-секундрый тизер-ролик. Но даты выхода или другой официальной информации нет.

Сайт Areajugones сообщил, что, по слухам, аниме NieR: Automata займется японская студия A-1 Pictures, дочерняя компания студии Aniplex, принадлежащей Sony Music Entertainment. Aniplex тоже примет участие в разработке. Эта анимационная студия известна по работе над такими аниме, как «Стальной алхимик», Blood: The Last Vampire и Rurouni Kenshin. Aniplex также производит и распространяет музыку и саундтреки, в том числе оригинальные саундтреки для всех видеоигр от Sony Interactive Entertainment.

NieR: Automata — это Action/RPG с открытым миром, созданная Square Enix и разработанная Platinum Games. Игра вышла в Японии 23 февраля 2017 года и получила высокие оценки критиков. Она также стала выбором редакции ITC.