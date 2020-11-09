Virgin Hyperloop провела первую тестовую поездку с пассажирами в капсуле





Компания Virgin Hyperloop заявила, что она впервые провела тест своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами на борту. Тест проводился в минувшее воскресенье ​​на испытательном полигоне DevLoop в пустыне недалеко от Лас-Вегаса. Первыми двумя пассажирами были технический директор и соучредитель Virgin Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан.

Во время тестового заезда капсула под названием Pegasus достигла скорости 100 миль в час (около 160 км/ч) и следовала с такой скоростью почти до самого конца маршрута, после чего замедлилась для остановки. Но следует отметить, что поездка была короткой. Тестовая трасса имеет протяжённость всего лишь 500 метров, а диаметр тоннеля составляет 3,3 метра.

Во время предварительных испытаний Virgin Hyperloop провела более 400 тестовых заездов. Но ранее все они проходили без людей в капсуле. Первый тестовый заезд с пассажирами прошёл успешно, и это можно считать важным достижением на пути развития транспортной системы Hyperloop. Предполагается, что такая система, работающая на принципе магнитной левитации, позволит совершать поездки в транспортных капсулах с теоретической максимальной скоростью до 760 миль (около 1223 км/ч).

Тестовая капсула Pegasus представляет собой уменьшенную версию будущего полноразмерного транспортного отсека, способного перевозить до 23 пассажиров. Отмечается, что во время разгона пассажиры будут испытывать ускорение, сопоставимое с тем, которое люди ощущают во время взлёта самолёта. Сильных перегрузок быть не должно, чтобы пользоваться транспортной системой могли обычные люди, а не только подготовленные пилоты и космонавты.

В основе Hyperloop лежит технология магнитной левитации – как и в случае высокоскоростных поездов. Но есть и отличия. Максимальная скорость наиболее быстрого поезда Shanghai Maglev составляет около 300 миль в час (около 483 км/ч). Но Hyperloop предусматривает перемещение в герметических трубах в условиях вакуума, что позволит развивать более высокую скорость. Максимальная теоретическая скорость составляет до 760 миль (около 1223 км/ч). Но в Virgin Hyperloop считают, что при наличии достаточно длинных маршрутов можно будет достичь скорости до 670 миль в час (около 1078 км/ч). Пока что во время тестовых испытаний компания достигла максимальной скорости 240 миль в час (около 386 км/ч).

Отметим, пока что Hyperloop является потенциально перспективным видом транспорта. Но существует и множество сопутствующих вопросов, начиная от безопасности и заканчивая стоимостью реализации. Пока что ни одно государственное правительство не заключило контракт и не одобрило строительство системы Hyperloop. Утечка финансовых документов в 2016 году раскрыла информацию о возможной стоимости Hyperloop: от $84 до $121 млн за милю ($52-75 млн за 1 км), что значительно больше, чем у высокоскоростной железной дороги.

Источник: The Verge