Віталій Кличко: Заїзд на Подільсько-Воскресенський міст з Верхнього Валу добудуємо до кінця весни, а автомобільний рух запустимо до кінця року [відео]





Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував відео про те, як тривають роботи з будівництва мостового переходу, та заявив під час онлайн-брифінгу, що заїзд на Подільсько-Воскресенський міст із Верхнього Валу будет готовий вже наприкінці весни.

«Я вчора був на об’єкті – перевіряв, проводив там робочу нараду. Хочу повідомити – на Подільсько-Воскресенському мостовому переході попри складну епідеміологічну ситуацію роботи тривають. Підкреслю, коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через Дніпро. А про комплекс мостів та естакад, що сполучать Поділ, Воскресенський масив та житловий масив Троєщина. Комплекс, розрахований, зокрема, і під рух метро, тунелі та станції метрополітену. Виконаний вже великий обсяг робіт. Ми вийшли на фінальну стадію будівництва. Наприкінці весни буде готовий заїзд на Подільсько-Воскресенський міст з Верхнього Валу. Там сьогодні вручну перекладають електричні кабелі та мережі комунікацій. Оскільки в даному місці це – практично ювелірна робота», – додав Віталій Кличко.

Триває також монтаж шумозахисних та бар’єрних огорож на об’єкті. Будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро та дорожнє покриття на території Русанівських садів. Арочний міст через річку Дніпро вже встановили в проектне положення. Ванти натягнуті. Невдовзі розпочнуть демонтаж тимчасових опор.

«Роботи тривають і на лівому березі, де облаштовують насип. Вони були затягнуті через блокування мешканцями Русанівських садів проїзду будівельного транспорту. Зараз, аби не загострювати ситуацію, ми пішли іншим шляхом – на жаль, більш складним і затратним. Пісок доставляють баржами, потім – тимчасовими понтонами до місця будівництва», – зауважив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що роботи з відселення мешканців Русанівських та Воскресенських садів майже завершені. Загалом 251 земельна ділянка підлягала вилученню під будівництво об’єкту. В переважній більшості випадків із власниками вдалося досягти компромісу. Комусь надали квартири, іншим – земельні ділянки із садовими будинками, або виплатили грошові компенсації. Із п’ятьма садівниками питання на стадії вирішення. По дев’яти – вирішується в судах.

Мер Києва зазначив, що затримки в графіку робіт на об’єкті були спричинені й тим, що іноземні фахівці не могли приїхати через обмеження, пов’язані з пандемією. Сьогодні ж роботи тривають. На ділянках об’єкту працюють близько 30 одиниць техніки та понад 100 спеціалістів. Загальна довжина усього комплексу – понад 10 кілометрів. Мостового переходу – більше семи кілометрів.

«Роботи ще чимало. Але ми не зупиняємося. Стосовно фінансування – місто виконує зобов’язання. Виклики є, ми їх долаємо. Ключове завдання, щоб будівництво не зупинилося. І ми все для цього робимо. Бо, хоч пандемія і внесла свої корективи, ми повинні запустити цього року автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом!» – підкреслив Віталій Кличко.

У лютому «Укравтодор» звернувся до КМДА щодо передачі на баланс Подільсько-Воскресенського мосту для прискорення його будівництва. Але Віталій Кличко вважає, що передача мосту на баланс «Укравтодору» значно відтермінує добудову об’єкту.

Зазначимо, що Київський метрополітен нещодавно запевнив, що будівництво метро на Виноградар триває, а інформація про призупинку процесу недостовірна.

Джерело: КМДА