



Довольно любопытная история приключилась с Тайлером Хувером. Он приобрел Tesla Model S P85 2013 года выпуска. И через некоторое время его электрокар начал выдавать ошибку «maximum battery charge level reduced», которая не позволяла зарядить автомобиль более чем на 50 миль запаса хода.

Владелец обратился в местный сервис Tesla, чтобы решить проблему. Там ему заявили, что необходимо менять полностью весь блок аккумуляторов. Стоимость такой процедуры для его модели — $22500. Весьма немалая сумма, особенно учитывая, что прошло всего 4 месяца после окончания его восьмилетней гарантии на батареи.

Тайлер узнал, что YouTube-канал Rich Rebuilds и их Electrified Garage уже имеет опыт с подобными проблемами, поэтому отправил свой Model S к ребятам во Флориду.

Tesla только недавно начала предоставлять некоторые инструменты для диагностики сторонним сервисам, но все равно они имеют ряд ограничений, что касается диагностики питания. У Electrified Garage, впрочем, есть некоторые способы обхода этих ограничений, благодаря которым они смогли продиагностировать аккумуляторы и обнаружить проблему. Оказалось, что в 2 из 16 блоков есть некоторая несбалансированность напряжения.

Они заменили эти два модуля, стоимость каждого составляет $1500. Оставшаяся сумма ушла на различные детали и работу. В итоге получилось $5000, что почти на 75% дешевле полной замены аккумуляторного блока, которую предложил производитель.

Конечно, замена конкретных модулей не равноценна полной замене аккумуляторов, но и цена у таких процедур разнится очень сильно. Впрочем, судя по отзывам пользователей, которые уже проделывали подобный ремонт, новые модули все равно могут привести к дисбалансу в какой-то момент. В любом случае, приятнее, когда у владельца есть выбор.

К слову, в ближайшее время мы можем наблюдать появление большего количества подобных историй. Tesla начала выпускать Model S в 2012 году, а массовое производство началось только в 2014-ом. На многие электрокары еще распространяется восьмилетняя гарантия на аккумуляторы, поэтому их меняют бесплатно в сервисных центрах. Было бы хорошо, если бы Tesla предоставила полноценные инструменты для диагностики для сторонних сервисов. Таким образом им бы не пришлось полагаться на различные способы обхода ограничений. А у владельцев Tesla появилось бы гораздо больше локаций для обслуживания, особенно это касается стран, где Tesla пока не имеет сервисных центров.

Источник: Electrek