Новости
Владелец Tesla отремонтировал аккумуляторы электрокара за $5000, хотя производитель просил $22500 за их замену

Владелец Tesla отремонтировал аккумуляторы электрокара за $5000, хотя производитель просил $22500 за их замену

Владелец Tesla отремонтировал аккумуляторы электрокара за $5000, хотя производитель просил $22500 за их замену


Довольно любопытная история приключилась с Тайлером Хувером. Он приобрел Tesla Model S P85 2013 года выпуска. И через некоторое время его электрокар начал выдавать ошибку «maximum battery charge level reduced», которая не позволяла зарядить автомобиль более чем на 50 миль запаса хода.

Владелец Tesla отремонтировал аккумуляторы электрокара за $5000, хотя производитель просил $22500 за их замену

Владелец обратился в местный сервис Tesla, чтобы решить проблему. Там ему заявили, что необходимо менять полностью весь блок аккумуляторов. Стоимость такой процедуры для его модели — $22500. Весьма немалая сумма, особенно учитывая, что прошло всего 4 месяца после окончания его восьмилетней гарантии на батареи.

Владелец Tesla отремонтировал аккумуляторы электрокара за $5000, хотя производитель просил $22500 за их замену

Тайлер узнал, что YouTube-канал Rich Rebuilds и их Electrified Garage уже имеет опыт с подобными проблемами, поэтому отправил свой Model S к ребятам во Флориду.

Tesla только недавно начала предоставлять некоторые инструменты для диагностики сторонним сервисам, но все равно они имеют ряд ограничений, что касается диагностики питания. У Electrified Garage, впрочем, есть некоторые способы обхода этих ограничений, благодаря которым они смогли продиагностировать аккумуляторы и обнаружить проблему. Оказалось, что в 2 из 16 блоков есть некоторая несбалансированность напряжения.

Владелец Tesla отремонтировал аккумуляторы электрокара за $5000, хотя производитель просил $22500 за их замену

Они заменили эти два модуля, стоимость каждого составляет $1500. Оставшаяся сумма ушла на различные детали и работу. В итоге получилось $5000, что почти на 75% дешевле полной замены аккумуляторного блока, которую предложил производитель.

Конечно, замена конкретных модулей не равноценна полной замене аккумуляторов, но и цена у таких процедур разнится очень сильно. Впрочем, судя по отзывам пользователей, которые уже проделывали подобный ремонт, новые модули все равно могут привести к дисбалансу в какой-то момент. В любом случае, приятнее, когда у владельца есть выбор.

К слову, в ближайшее время мы можем наблюдать появление большего количества подобных историй. Tesla начала выпускать Model S в 2012 году, а массовое производство началось только в 2014-ом. На многие электрокары еще распространяется восьмилетняя гарантия на аккумуляторы, поэтому их меняют бесплатно в сервисных центрах. Было бы хорошо, если бы Tesla предоставила полноценные инструменты для диагностики для сторонних сервисов. Таким образом им бы не пришлось полагаться на различные способы обхода ограничений. А у владельцев Tesla появилось бы гораздо больше локаций для обслуживания, особенно это касается стран, где Tesla пока не имеет сервисных центров.

Источник: Electrek

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить