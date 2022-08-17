Владельцы Google Pixel получили обновление Android 12 вместо Android 13. Сроки выхода двух запланированных обновлений случайно совпали

Часть пользователей Pixel были сбиты с толку, получив обновление прошивки на Android 12 вместо анонсированного Google обновления до Android 13. Как стало ясно сегодня, случилась накладка графика выхода двух различных обновлений. Компания сделала заявление:

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15 августа устройства Pixel со старой версией Android 12 получили уведомление о ранее выпущенном обновлении Android 12 с исправлениями ошибок. Сообщения в уведомлении путались со сроками Android 13 и в настоящее время изменяются для ясности.

Это обновление является отдельным от выпуска Android 13, который вчера начал развертываться на всех поддерживаемых устройствах Pixel и будет продолжаться в течение следующих нескольких недель, в зависимости от оператора связи. Пользователи получат уведомление как только OTA станет доступным для их устройств. Мы рекомендуем пользователям проверять свою версию Android и обновлять ее, чтобы получать новейшее программное обеспечение, когда оно будет доступно для их оператора связи.