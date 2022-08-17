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Владельцы Google Pixel получили обновление Android 12 вместо Android 13. Сроки выхода двух запланированных обновлений случайно совпали

Владельцы Google Pixel получили обновление Android 12 вместо Android 13. Сроки выхода двух запланированных обновлений случайно совпали

Часть пользователей Pixel были сбиты с толку, получив обновление прошивки на Android 12 вместо анонсированного Google обновления до Android 13. Как стало ясно сегодня, случилась накладка графика выхода двух различных обновлений. Компания сделала заявление:

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15 августа устройства Pixel со старой версией Android 12 получили уведомление о ранее выпущенном обновлении Android 12 с исправлениями ошибок. Сообщения в уведомлении путались со сроками Android 13 и в настоящее время изменяются для ясности.

Это обновление является отдельным от выпуска Android 13, который вчера начал развертываться на всех поддерживаемых устройствах Pixel и будет продолжаться в течение следующих нескольких недель, в зависимости от оператора связи. Пользователи получат уведомление как только OTA станет доступным для их устройств. Мы рекомендуем пользователям проверять свою версию Android и обновлять ее, чтобы получать новейшее программное обеспечение, когда оно будет доступно для их оператора связи.

Владельцы Google Pixel получили обновление Android 12 вместо Android 13. Сроки выхода двух запланированных обновлений случайно совпали

Владельцам Google Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a нужно последовательно получать все приходящие обновления, Android 13 доберется до них в ближайшее время.

Google випустила Android 13 для смартфонів Pixel — без можливості повернення до попередньої версії на Pixel 6, Pixel 6 Pro та Pixel 6a

Источник: GSMArena


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