«Властелин колец» возвращается на большой экран — Warner Bros. работает над несколькими новыми экранизациями книг Толкина

Генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав во время финансового отчета за 4-й квартал сообщил, что компания начинает работать над «несколькими фильмами» по «Властелину колец», заключив соглашение с Embracer Group, которое владеет правами на большую часть мира Толкина.

Фильмы будут разработаны New Line Cinema, которая выпустила трилогию Питера Джексона в 2001-2003 годах. Киносерия заработала почти $3 миллиарда по всему миру, а третья часть «Возвращение короля» получила 11 премий «Оскар», включая награду за лучший фильм.

В совместном заявлении Джексон и его коллеги по «Властелину колец» продюсерка Фрэн Уолш и сценаристка Филиппа Бойенс сказали, что Warner Bros и Embracer «держали их в курсе каждого шага» касаемо новых фильмов.

«Мы с нетерпением ждем дальнейшего общения, чтобы узнать об их видении франшизы», — говорят Джексон, Волш и Бохенс.

Шведский холдинг Embracer Group приобрел права на фильмы, мерчендайзинг, постановки и другие права на определенные литературные произведения Дж.Р.Р. Толкина, включая «Властелина колец» и «Хоббита», в 2022 году.

«Мы понимаем, насколько важны эти произведения. Работая с нашими партнерами New Line и Warner Bros., мы будем уважать прошлое и делать будущие продукты, придерживаясь высокого уровня качества и производственных ценностей», — сказал Ли Гуиншард, исполнительный директор Embracer.

Студия может разработать художественные фильмы как на основе «Властелина колец», так и «Хоббита». За долгосрочным соглашением стоят недавно назначенные главы киноподразделения Warner Bros. — Майк де Лука и Памела Эбди, которые заявили, что новые кинотворения необязательно вернутся к истории, которую показывал Джексон:

«Несмотря на все масштабы и детали, которые вошли в две трилоги, огромная и яркая вселенная Толкина остается в большей степени не до конца исследованной».

Заслав, который контролировал сокращение Warner Bros. Discovery после прошлогоднего слияния компаний, ранее заявлял о необходимости запуска новых кинофраншиз для получения прибыли. В четверг конгломерат сообщил об убытках в $2,1 миллиарда.

New Line и Warner Bros Animation также работают над фэнтезийным аниме-фильмом «Властелин колец: Война рохирримов», события которого происходят за 260 лет до событий основной трилогии и рассказывают историю Хельма Молоторукого, девятого короля Рохана. Премьера запланирована на 12 апреля 2024 года.

В ноябре 2017 года Amazon приобрела право на адаптацию «Властелина колец» в формате сериала, рассчитанного на 5 сезонов. Первый вышел осенью 2022 года, производство второго уже началось в Великобритании. Компания инвестировала в проект около $1 миллиарда, включая плату за права на франшизу в размере $250 миллионов.

Источник: The Guardian