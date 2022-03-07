Власти россии рассматривают возможность отключения от глобального интернета

Население россии уже начинает ощущать на себе последствия международных санкции, которые были введены из-за подлого нападения россии на Украину. Большое количество технологических компаний прекратило работу в стране-агрессоре, популярные сервисы и социальные сети становятся недоступными россиянам, а из-за выхода из страны американского магистрального интернет-провайдера в россии снизится скорость интернета. Но санкции были бы не полными без собственных контрсанкций сумасшедшего российского правительства. Чтобы и дальше держать население россии в незнании и кормить его пропагандой в стиле Геббельса, власти рф рассматривают возможность отключения от глобального интернета. К такому мнению, наталкивают телеграммы, которые в последние дни начали рассылать российские регуляторы.

Судя по содержанию телеграмм, российские власти намерены отключить внешний интернет после 9 марта – примерно до 15 марта. Если такое решение будет принято и реализовано, россиянам останутся доступны только серверы и сайты, расположенные внутри россии. Просматривать сайты и получать доступ к сервисам, расположенным за пределами россии, будет невозможно даже с использованием VPN. Таким образом, как и жители Северной Кореи, россияне будут убеждены в высадке своих космонавтов на Солнце, выигрыше чемпионата мира по футболу и нищете западной цивилизации, как будут рассказывать им отцензурированные так называемые «российские СМИ».

С другой стороны, такая активность российских властей может быть обусловлена ​​недавними атаками группы Anonymous на правительственные сайты.

Следует отметить, что в России начали готовиться к возможному отключению от внешнего интернета еще с 2019 года. Это может свидетельствовать, что подготовка к военной агрессии против Украины велась не один год.