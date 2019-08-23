Вместе с Pixel 4 дебютирует новое поколение домашнего помощника Google с более качественным звуком и… разъемом 3,5 мм





Как показал недавний отчет Strategy Analytics, мировой рынок умных колонок вырос в годовом выражении вдвое — с 15,5 до 30,3 млн единиц. Несмотря на многочисленные сообщения о прослушивании голосовых записей пользователей, пока нет никаких свидетельств замедления роста этого сегмента в ближайшем будущем. Не секрет, что недорогая умная колонка Google Home Mini, выпущенная в 2017 году, является чрезвычайно популярной и, судя по всему, на грядущей октябрьской презентации вместе со смартфонами Pixel 4 будет представлено второе поколение устройства.

Первоначально считалось, что Google просто переименует Home Mini в Nest Mini по аналогии с Home Hub/Nest Hub в соответствии с новой стратегией. Напомним, ранее поисковый гигант решил использовать для продвижения потребительских устройств компании для умного дома бренд Nest. Но новые данные указывают, что это будет не просто ребрендинг, а полноценная смена поколений.

По предварительным данным, второе поколение умного домашнего помощника Google будет немного крупнее и предложит более высокое качество звучания. В частности, говориться о возросшей громкости. И если у нынешней Home Mini с басами все очень плохо, в новом поколении это должны исправить. Также Nest Mini будет выделяться встроенным настенным креплением, как и подобает домашним устройствам Nest. Кроме того, устройство должно получить разъем 3,5 мм! Кроме того, 9to5 Google, ссылаясь на «надежный» источник, пишет, что Nest Mini получит датчик приближения, что позволит автоматически отображать на корпусе уровень громкости, когда кто-то приближается к устройству.

С большой вероятностью, новый домашний помощник Nest Mini со встроенным Google Assistant сохранит цену предшественника. Напомним, обычная цена Google Home Mini — $50, но устройство практически постоянно в акционных предложениях различных магазинов. Собственно, американский ритейлер Best Buy сейчас предлагает его со скидкой в 40% за $29. К слову, свежее исследование указывает на то, что Google Assistant, который с недавних пор понимает русский язык, по-прежнему является самым умным по сравнению с Apple Siri, Amazon Alexa и Microsoft Cortana.

Источник: 9to5 Google