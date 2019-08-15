Microsoft призналась в прослушивании обращений пользователей к помощнику Cortana и разговоров через Skype Translator





Итак, то, о чем большинство уже давно догадывалось, теперь признано официально — ведущие технологические компании, развивающие виртуальных голосовых ассистентов и интеллектуальных переводчиков речи, прослушивают отданные пользователями команды. Вслед за Amazon, Apple, Facebook, Google, ранее уже выступившими с официальными заявлениями, призналась и компания Microsoft, которую журналисты ранее уличили в привлечении подрядчиков для прослушивания части звонков пользователей Skype Translator.

Microsoft предупредила пользователей голосового помощника Cortana и переводчика Skype Translator, что сотрудники и подрядчики могут собирать и анализировать их голосовые данные, передает Motherboard. В обновленной политике конфиденциальности Microsoft сказано, голосовые сообщения пользователей могут обрабатываться в том числе с привлечением людей, хотя ранее там говорилось только об автоматической обработке данных.

Соответствущие предупреждения появились и на страницах продуктов Cortana и Skype Translator. В FAQ о Skype Translator сказано, что голосовые данные пользователей собирают, чтобы улучшить сервис, а сотрудники и партнеры компании подписывают соглашения о неразглашении данных. На странице Cortana также появилось предупреждение о сборе данных.

Как отмечает Motherboard, Microsoft предлагает специальный онлайн-инструмент, с помощью которого желающие могут удалить аудиозаписи, сделанные при использовании Cortana и Skype Translator.

Конкретна эта история служит очередным отличным напоминание очевидного: в современном мире цифровых технологий понятие конфиденциальности в интернете весьма расплывчатое. Иными словами, хотите сохранить личные данные в полной безопасности, не выходите в Интернет вообще. Ну или, возможно, стоит прислушаться к рекомендациям Стива Возняка. В прошлом месяце тот настоятельно советовал всем, кто дорожит приватностью, бежать из Facebook. Говоря о Facebook, вчера соцсеть заверила, что с начала этого месяца прекратила эту неоднозначную практику (привлечения третьих лиц для расшифровки голосовых сообщений пользователей Messenger) по примеру Apple и Google, которые ранее отказались от прослушивания пользователей помощников Assistant и Siri.

Источник: Motherboard