По подсчетам Strategy Analytics, продажи умных колонок выросли вдвое — до 30,3 млн штук. Все основные производители, включая Apple, существенно нарастили поставки

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Специалисты аналитической компании Strategy Analytics опубликовали ежеквартальный отчет о продажах умных колонок (тех самых, что, как показывают последние события, очень внимательно «слушают» пользователей). Собранная Strategy Analytics статистика относится ко второму кварталу текущего года. Согласно их подсчетам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи устройств данной категории выросли почти вдвое: с 15,5 до 30,3 млн единиц.

Лидером рынка остается Amazon, реализовавшая за трехмесячный период 6,6 млн устройств и нарастившая поставки на 47%. Что интересно, при этом ее доля сократилась с 29,1% до 21,9% из-за существенно более высоких темпов роста рынка. Google, занявшая второе место с 5,6 млн проданных колонок, нарастила показатель на 74%, но, как и Amazon, потеряла долю рынка (18,5% против 20,8% годом ранее).

Китайский поисковый гигант Baidu и вовсе показал рост на 3775%, с 0,8 до 4,7 млн проданных устройств. Но это обусловлено лишь тем, что компания только вышла на рынок. Далее следуют Alibaba и Xiaomi. Первая за год нарастила поставки на 57% (до 4,3 млн штук), а вторая — на 68% (до 4,3 млн).

Замыкает пятерку лидеров Apple с результатом 1,4 млн проданных колонок HomePod — на 81% больше, чем годом ранее. Рост впечатляет, ведь даже с учетом недавнего снижения цены, умная колонка купертиновского гиганта все равно является весьма недешевой.

Все остальные компании, не вошедшие в топ-5, вместе поставили на мировой рынок 4,4 млн умных колонок, что более чем вдвое больше прошлогоднего показателя.

Источник: Strategy Analytics