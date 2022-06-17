ВМС Украины поразили и, похоже, потопили российский буксир «василий бех» [Видео]

Похоже, еще одним объектом подводного культурного наследия стало больше — утром 17 июня ВМС Украины сообщили о поражении буксира черноморского флота России «Василий бех» (проект 22870), которое перевозило на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав.

На борту судна присутствовал зенитно-ракетный комплекс ТОР, но в ВМС отмечают, что это ему не очень помогло. Чем именно попали в очередной «аналогов нет», не уточняется. Однако в сети ходят слухи об использовании противокорабельных ракет Harpoon (аналог наших «Нептунов», которыми потопили «Москву»), переданных Украине США. Другие источники пишут о высокоточных британских Brimstone. Как бы там ни было, похоже, «василий бех» пошел проверить, как там поживает на дне черного моря «москва», что не может не радовать.

По предварительным данным оперативного командования «Пивдень», благодаря успешной операции украинского флота поражено 70% экипажа «василия беха», судьба остальных неизвестна. В настоящее время российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Буксир «Василий Бех» был построен на астраханском судоремонтном заводе. Его водоизмещение —1605 тонн. Судно вошло в состав черноморского флота россии относительно недавно — в 2017 году.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=GNQJKiaRfNs