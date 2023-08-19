Внешние SSD SanDisk обнуляют данные и перестают работать, на Western Digital подали в суд

Еще в начале 2023 года появилась информация о накопителях SanDisk, обнуляющих данные и выходящих из строя. Western Digital выпустила обновление прошивки, которое должно предотвратить проблему – но, похоже, это не помогло. Против компании подано несколько исков, которые могут перерасти в коллективный.

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Портативные SSD SanDisk Extreme V2 и Extreme Pro V2 компании Western Digital часто рекомендуют профильные сайты, информацию о них легко встретить в интернете. Однако многочисленные их владельцы, в том числе Ли Хатчинсон из Ars Technica, столкнулись c потерей данных и работоспособности накопителей. В последнем случае вышли из строя два SSD, которые были заполнены примерно наполовину. Отключение и повторное подключение показали, что накопители не отформатированы и пусты, стирание и форматирование не помогло.

Жалобы на накопители появлялись на форуме SanDisk и у Reddit по крайней мере четыре месяца, прежде чем в мае Western Digital выпустила исправление микропрограммы. Изданию The Verge и некоторым пользователям удалось добиться замены SSD, но компания никак не прокомментировала жалобы. Вот накопители, выходившие из строя:

SanDisk Extreme Portable 4 ТБ (SDSSDE61-4T00)

SanDisk Extreme Pro Portable 4 ТБ (SDSSDE81-4T00)

SanDisk Extreme Pro Portable 2 ТБ (SDSSDE81-2T00)

SanDisk Extreme Pro Portable 1 ТБ (SDSSDE81-1T00)

Western Digital My Passport 4 ТБ (WDBAGF0040BGY)

В среду, 16 августа, пользователь Натан Крам подал иск против Western Digital в федеральный суд в Сан-Хосе, Калифорния. Жалоба требует сертификации в качестве коллективного иска от имени покупателей SSD SanDisk Extreme Pro, SanDisk Extreme и Western Digital My Passport на 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, которые были «спроектированы, изготовлены, распространены, рекламированы и/или проданы» с января 2023 года. Любопытно, что жалоба касается устройств SanDisk и My Passport, которые в компании не считают пострадавшими.

Согласно жалобе, Натан Крам приобрел накопитель 2 ТВ Extreme Pro $180 на Amazon. Но устройство «вышло из строя, истец больше не может доверять использованию накопителя, поэтому оно для него бесполезно. Однако он не может вернуть его для полного возмещения расходов, восстановления утраченных данных или получения замены».

В жалобе говорится, что Western Digital «участвует в схеме ввода потребителей в заблуждение» относительно твердотельных накопителей Extreme и My Passport и что SSD обеих серий все еще неисправны после обновления прошивки. Иск требует компенсации, включая убытки и судебные издержки.

Иск утверждает, что Western Digital знает об этих дефектах и ​​отмечает, что это может повлиять на ее бизнес. Согласно ему Western Digital поставила клиентов в «невозможную ситуацию», когда данные внезапно теряются навсегда, а лучшее, на что владельцы могут рассчитывать – замена их носителя.

В четверг против Western Digital было подано еще два иска по серии SanDisk Extreme и портативных SSD My Passport. Они тоже требуют сертификации как коллективные. В жалобе Мэтью Перрина и Брайана Байерла говорится, что Перрин купил на Amazon восемь SSD-накопителей SanDisk Extreme, включая модели Extreme на 2 ТБ, 4 ТБ и 4 ТБ Extreme Pro и в конце концов «потерял все данные, хранящиеся на нескольких SSD-накопителях SanDisk».

Брайан Байерл приобрел два SSD Extreme SSD, включая 4 ТВ Extreme, тоже на Amazon. По его словам, накопители все еще имели поврежденную прошивку, несмотря на анонсированное ее обновление.

Саиф Джафри, инициатор третьего иска, приобрел SSD SanDisk Extreme Pro, поскольку находился в длительной поездке и нуждался в местах для записей и фотографий, сделанных дроном. Накопитель вышел из строя всего через несколько недель после приобретения. По словам истца, он записывал данные на SSD всего несколько раз, но все равно потерял их.

Основные претензии истцов к Western Digital относятся именно к внезапной потере данных, которую не в состоянии компенсировать замена носителя. Также компании обвиняют во введении в заблуждение покупателей посредством рекламі, которая отмечала надежность SSD. Если жалобы перерастут в коллективный иск, к нему смогут присоединиться другие пострадавшие. В Western Digital отмечают, что компания не комментирует незавершенные судебные процессы.

Источник: Ars Technica