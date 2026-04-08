Новости Устройства 08.04.2026 comment views icon

Спасибо, оставьте себе: SanDisk предлагает SD-карту на 2 ТБ по цене топового ПК

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Дякуємо, залиште собі: SanDisk пропонує SD-карту на 2 ТБ за ціною топового ПК

SanDisk презентовал версию собственной SD-карты Extreme Pro UHS-II на 2 ТБ по цене $2000.


Производитель заявляет о скорости чтения до 310 Мб/с и скорости записи до 305 Мб/с. Стоимость этой модели в 4 раза превышает стоимость Extreme Pro UHS-I также на 2 ТБ. Конечно, новая модель предлагает более высокую скорость чтения и вдвое большую скорость записи по сравнению с более дешевой версией, которую можно приобрести за $440.

Эта карта памяти специально создана для видеооператоров и фотографов, особенно тех, кто снимает видео в 8K и делает снимки с высоким разрешением. Хотя microSD Express предлагают лучшую производительность благодаря использованию PCIe и NVMe, большинство цифровых камер до сих пор используют стандарт SD, что мешает пользователям воспользоваться преимуществами microSD Express.

Несмотря на меньшую производительность, SanDisk Extreme Pro UHS-II на 2 ТБ остается дороже SanDisk microSD Express в пересчете на гигабайт. Карта SanDisk microSD Express емкостью 512 ГБ стоит всего $119,99, то есть доплата составляет $0,23 за гигабайт. По сравнению с этим SanDisk Extreme Pro UHS-II SD на 2 ТБ стоит примерно $1 за ГБ и это касается всей линейки.


При этом SanDisk Extreme Pro UHS-II SD обладает рядом дополнительных функций, которых нет у более дешевых карт, в частности, защита по стандарту IP68, устойчивость к повреждениям вследствие падений с высоты до 6 м. Для тех, кто зарабатывает профессиональной съемкой в высоком разрешении эта SD может оправдать свою стоимость, однако для всех остальных пользователей она, вероятно, будет слишком дорогой.

Хотя скорость и емкость карт памяти влияют на их цену, сейчас к этому еще и добавляется дефицит микросхем памяти и накопителей, который приводит к удорожанию SD-карт. Такие производители как Lexar и Kingston также предлагают собственные карты с аналогичными характеристиками по схожим ценам.

Ранее мы писали, что цены на твердотельные накопители SanDisk в магазинах Apple взлетели на 200%. Это связано с тем, что Sandisk повысила цены на SSD в 2,8 раза.

Источник: Tom’s Hardware

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить