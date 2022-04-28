Во Львове заработал прокат электросамокатов Bolt — от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн/мин.

В апреле 2022 года компания Bolt приняла решение возобновить прокат электросамокатов во время военного положения — 7 апреля начался новый сезон проката в Киеве, а сейчас очередь дошла до Львова.

Начиная с 28 апреля львовяне и гости города смогут использовать электросамокаты Bolt для поездок. Сейчас там наблюдается повышенная нагрузка на транспортную инфраструктуру, поскольку в город приехало большое количество внутренне перемещенных лиц, поэтому электросамокаты Bolt могут быть очень даже необходимыми для передвижения на незначительные расстояния.

Чтобы поддержать украинцев во время войны, Bolt возобновляет прокат самокатов по сниженным тарифам: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн за каждую минуту использования транспортного средства. Такие же тарифы действуют в Киеве.

Во Львове также действует ограничение скорости передвижения на электросамокате — до 20 км/ч. Перед первой поездкой обязательным является инструктаж по безопасной эксплуатации самоката. Пользователь может самостоятельно ограничить скорость передвижения до 15 км/ч, активировав режим новичка. В приложении отмечены городские зоны, где запрещено ездить на электросамокате.

Еще немаловажный момент — каждая поездка на электросамокате Bolt застрахована. Страховка действует с момента разблокировки и до момента блокировки самоката. Она распространяется и на третьих лиц, пострадавших в результате непредсказуемых действий пользователей.

С начала войны команда Bolt активно участвует в социальных инициативах, помогает гуманитарному штабу и волонтерам, а также организует транспортную поддержку и доставляет еду и товары первой необходимости для местного населения. По состоянию на 28 апреля бесплатными поездками по автомобилям сервиса Bolt во Львове уже воспользовалось более 10 тыс. человек.