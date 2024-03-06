Новости Технологии 06.03.2024 в 14:09 comment views icon

Vodafone получил код сети 075 вместимостью 10 млн номеров

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Как и ожидалось, НКЭК своим решением разрешила оператору Vodafone пользование дополнительным ресурсом нумерации кода сети мобильной связи на территории Украины. Благодаря этому оператор сможет использовать еще один код с «пятеркой» ─ 075.

«Комиссия приняла решение выдать оператору разрешение на пользование кодом сети назначения 75 для сети мобильной связи с абонентской емкостью 10 000 000 негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет», ─ говорится в решении НКЭК.

Компания сообщила, что она начинает внедрение нового номерного ресурса во все внутренние системы и услуги. До конца года у абонентов появится возможность выбирать номер, который начинается на +380 75.

Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099. Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемой комбинации цифр для новых и действующих абонентов компании. Емкость сети для нового кода 075 составляет 10 млн номеров.

Следует отметить, что в своем заявлении Vodafone указал, что сейчас он использовал около 80% номерного ресурса в уже имеющихся кодах сети 50, 66, 95 и 99, каждый из которых имеет емкость 10 млн номеров.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить