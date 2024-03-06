Vodafone получил код сети 075 вместимостью 10 млн номеров

Как и ожидалось, НКЭК своим решением разрешила оператору Vodafone пользование дополнительным ресурсом нумерации кода сети мобильной связи на территории Украины. Благодаря этому оператор сможет использовать еще один код с «пятеркой» ─ 075.

«Комиссия приняла решение выдать оператору разрешение на пользование кодом сети назначения 75 для сети мобильной связи с абонентской емкостью 10 000 000 негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет», ─ говорится в решении НКЭК.

Компания сообщила, что она начинает внедрение нового номерного ресурса во все внутренние системы и услуги. До конца года у абонентов появится возможность выбирать номер, который начинается на +380 75.

Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099. Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемой комбинации цифр для новых и действующих абонентов компании. Емкость сети для нового кода 075 составляет 10 млн номеров.

Следует отметить, что в своем заявлении Vodafone указал, что сейчас он использовал около 80% номерного ресурса в уже имеющихся кодах сети 50, 66, 95 и 99, каждый из которых имеет емкость 10 млн номеров.

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